A días de la votación que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en el Senado por el proyecto de ley para la despenalización del aborto, un joven argentino logró darle un pañuelo verde al papa Francisco en el Vaticano.

Se trata de Nicolás Fuster, quien vive en Roma, Italia, y compartió el encuentro con el Sumo Pontífice en su cuenta de Twitter. “Esta mañana, en la audiencia, le entregué a @Pontifex_es (Papa Francisco) un pañuelo triangular de color verde y la carta que encuentran acá abajo”, escribió Nicolás junto a las imágenes del momento.

Además de darle el emblema simbólico a favor del aborto, Nicolás le obsequio una carta a Francisco en la que explica detalladamente por qué considera correcto que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo.

“Como sabe, la semana que viene el Senado votará el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Usted representa a la Iglesia, y yo no voy a pretender que haga campaña con nosotros“, dice en un fragmento del texto, y agrega: “La Iglesia no tiene una tradición de apoyo a los derechos civiles, es que aquí el problema es otro. Conozco mujeres que abortaron, y estoy seguro que usted, que trabajó largos años en zonas pobrísimas, también”.

Tras el cónclave viral con el papa Francisco, Nicolás dialogó con algunos medios nacionales y reveló los métodos que pensó para contribuir con la campaña pro legalización desde Italia. “Compré una tela verde (…) e hice unos pañuelos extraoficiales que repartí entre amigos y amigas durante los partidos del Mundial, donde había multitud de argentinos. No sé bien por qué, se me ocurrió que podía acceder al Papa y me pareció una buena idea darle un pañuelo y compartir con él algunas reflexiones”, le dijo al diario La Nación.

En cuanto al encuentro con Francisco, detalló: “El Papa fue sumamente amable; se detiene con casi todos. Entre toda la gente que gritaba, tomó la carta y el pañuelo (no estoy seguro de que haya entendido de qué se trataba). Le dije que era una carta importante y que, si quería, podía leerla. Me sonrió de manera transparente y se la entregó a uno de sus asistentes. No dijo una sola palabra, pero evidentemente eso no era necesario”.