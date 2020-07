Un medicamento experimental evita en un 79% que el coronavirus avance en pacientes asmáticos y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según informó hoy el laboratorio británico que lo desarrolló.



En un comunicado, la compañía farmacéutica Synairgen indicó que el número de pacientes que terminaron desarrollando la forma más grave de la enfermedad, hasta el punto en que requirieron ventilación o murieron, se redujo en un 79% para aquellos que tomaron SNG001 en comparación con los que recibieron el placebo.



El medicamento, que es una fórmula inhalada de beta-interferón, se administró a pacientes con coronavirus que necesitaban asistencia de oxígeno.



El fármaco es además una proteína natural que orquesta las respuestas antivirales del cuerpo y también se usa para tratar la esclerosis múltiple.



Según los científicos, el ensayo se realizó de forma secreta en la que ni los investigadores ni los pacientes tuvieron conocimiento que estaban recibiendo SNG001 o un placebo.



Synairgen confirmó que tres personas que participaron en el ensayo murieron después de ser asignadas aleatoriamente al placebo, pero no hubo víctimas fatales entre los pacientes tratados con SNG001.



Aunque ya se había demostrado que el tratamiento mejora la recuperación de pacientes con asma y EPOC que tenían otras infecciones pulmonares, como la gripe, no se sabía si ayudaría a los pacientes con coronavirus.



Para el ensayo se reclutaron 101 pacientes de los hospitales del Reino Unido durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 27 de mayo de 2020 con edades promedio de 56,5 que utilizaron placebo y 57,8 años para los que se administró el SNG001.



Richard Marsden, CEO de Synairgen, celebró el resultado de los ensayos anunciado hoy y dijo que el SNG001 no sólo redujo en gran medida el número de pacientes hospitalizados de coronavirus que requirieron oxígeno, sino que tuvieron más del doble probabilidades de recuperarse hasta el punto en que sus actividades diarias no se vieron comprometidas



El científico explicó también que el SNG001 reduce de la falta de aire, uno de los principales síntomas del virus.



Por su parte, Tom Wilkinson, profesor de medicina respiratoria en la Universidad de Southampton, sur de Inglaterra, comentó que este ensayo es el resultado de una coordinación de Synairgen junto con la Universidad y el Hospital Universitario de Southampton, el Servicio Nacional de Salud (NHS), los equipos de investigación expertos de la red del Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR) y los organismos reguladores en el Reino Unido.



Según detalló Wilkinson, los resultados confirman la creencia de que el interferón beta, un droga ampliamente conocida que, por vía intravenosa, tiene un enorme potencial como droga inhalada para poder restaurar el pulmón, mejora la protección y acelera la recuperación y contrarresta el impacto del virus.

