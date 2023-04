Un misil ruso cayó hoy en un museo de la ciudad ucraniana de Kupiansk, en la provincia de Jarkov, y provocó la muerte de una persona y heridas a otras 10, informaron autoridades.



El ataque llega en momentos en que Ucrania prepara una muy anticipada ofensiva, con tanques y otras sofisticadas armas recibidas recientemente de sus aliados occidentales, en las zonas del país ocupadas por Rusia desde la invasión de febrero de 2022.



El ataque al museo de historia local de Kupiansk fue parte de un bombardeo con misiles S-300 rusos, dijeron autoridades. La ciudad, de unos 27.000 habitantes, fue tomada por Rusia en los primeros días de la invasión y recuperara por Ucrania en septiembre pasado.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, publicó un video que muestra a los servicios de emergencia trabajando en los alrededores del edificio en ruinas. “El país terrorista está haciendo todo lo posible para destruirnos por completo. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente", dijo Zelenski, quien aseguró que Rusia está "matando ucranianos con métodos absolutamente bárbaros”.



El gobernador regional de Jarkov, Oleg Siniegubov, dijo que la persona muerta estaba trabajando en el museo cuando cayó el misil. Agregó que entre los heridos había tres personas hospitalizadas y siete con heridas leves, y que se creía otras dos personas estaban bajo los escombros. Los servicios de emergencia trabajaban para rescatarlas, agregó, informó la agencia de noticias AFP.



Además, una mujer murió en un bombardeo ruso de la ciudad de Dvorichna, cerca de Kupiansk, mientras que otras dos personas murieron en la provincia oriental de Donetsk, según la Presidencia ucraniana.



El ataque se produce cuando el Ejército ucraniano se prepara para una nueva contraofensiva, en la que espera sacar ventaja de más armas enviadas por Estados Unidos y Alemania, entre otras naciones occidentales. A las armas enviadas se suman, además, tropas entrenadas por Occidente.



"Será una batalla histórica en la historia moderna de Ucrania" que servirá al país para "recuperar áreas significativas", anticipó el jefe de inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, en una entrevista con RBC-Ukraine publicada ayer.



Rusia, por su parte, volvió a advirtió a Occidente sobre el riesgo de una guerra nuclear si continúan aumentando el suministro de armas a Ucrania. “El mundo probablemente esté al borde de otra guerra mundial”, afirmó hoy el subjefe del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, quien aseguró que Rusia no dudará en usar armas nucleares si alguien amenaza "la existencia misma" del estado ruso.



“Nuestros adversarios potenciales no deberían subestimar eso”, advirtió Medvedev, expresidente y ex primer ministro ruso.

