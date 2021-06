En el Monasterio Petraki, situado en el centro de Atenas, se celebró el segundo juicio eclesiástico contra un clérigo de 37 años, Theofilacto Kómbo, acusado de estar involucrado en un asunto de drogas. El clérigo esperaba la sentencia de este tribunal y al escuchar que deberá abandonar definitivamente la vida eclesiástica, sacó dos botellas de una bolsa y roció con ácido vitriólico a sus jueces, siete Obispos, al secretario del tribunal, a dos abogados y a un policía que le arrestó inmediatamente después. Tras ser llevado a la Fiscalía, ya sin su vestimenta clerical, Theofílakto Kómbo ha sido acusado de causar daños corporales intencionados graves y obtenido, para preparar su defensa, el declarar el lunes. Su abogado pidió un examen psiquiátrico y por ello ha sido trasladado a una institución psiquiátrica estatal de la capital.

Horas después, el clérigo declaró a la policía que en el momento del ataque le invadió «la ira». «Tengo pruebas que demuestran que no soy culpable. Tantas cosas suceden y ahora es a mí que castigan», añadió. Los policías encontraron en sus bolsillos gran cantidad de calmantes, y los testigos afirman que se encontraba muy alterado durante el juicio, convencido de que existía una conspiración en su contra. Este sacerdote, que tenía el cargo de Archimandrita, pertenecía a la Diócesis de Véria, en el Norte de Grecia y ya había amenazado durante su primer juicio a sus jueces, todos ellos Obispos, afirmando que «verán lo que sufrirán», apelando contra la sentencia que le expulsaba de la carrera eclesiástica. No se han dado a conocer los detalles sobre el juicio, dado que en los tribunales eclesiásticos solo pueden acudir los abogados y testigos, pero no están abiertos al público. Solo se conoce que el juicio está relacionado con drogas.

Diez heridos con quemaduras

Los heridos fueron trasladados urgentemente al Hospital Laikó, donde se estudiaron las quemaduras que presentaban. Varios fueron atendidos y pudieron regresar a sus domicilios, pero tres de los Obispos fueron trasladados a otro hospital estatal, el Yenimatás, para vigilar el estado de sus ojos, mientras que otro Obispo y el secretario del tribunal, con heridas más graves, fueron trasladados al hospital especializado en accidentes KAT. Uno de los Obispos casi pierde la vista en un ojo y los demás han tenido que ser operados debido a la seriedad de sus quemaduras.

El Arzobispo de Atenas, Primado de la Iglesia Ortodoxa Griega, acudió nada más conocer la noticia a ver a los heridos junto con el Ministro de Sanidad Vasilis Kikilias y todas las autoridades comenzando por la Presidenta de la República Katerina Sakelaropulu y el Primer Ministro Kiriakos Mitsotakis se han interesado por ellos. Es la primera vez que se registra un ataque de tal violencia en la Iglesia y contra tantas personas, ya que el autor del ataque «lanzaba el ácido contra todos los que estaban ahí», según declaró un testigo a los medios griegos. Y el autor de este atentado continuará siendo interrogado por la policía y tendrá un juicio civil. Lo que sí se sabe es que el ácido vitriólico lo encargó… por internet.