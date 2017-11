Un argentino que estaba de vacaciones en la India murió corneado por un toro en la ciudad turística Jaipur, estado de Rajastán, informó hoy la Policía del lugar.

Si bien aún no trascendió la identidad de la víctima, se sabe que era un hombre de 29 años que estaba caminando por una calle cerca del mercado principal de Jaipur ayer por la tarde cuando fue atacado por el animal.

"La cornada le alcanzó el cuello y el estómago. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió", explicó el oficial Chaina Ram. La Embajada Argentina ya fue informada del accidente, informó la agencia The Press Trust of India.

Jaipur es la capital del Estado de Rajastán y también uno de los puntos más visitados por los turistas debido a sus mercados y los buenos precios de las telas y las prendas típicas. Que los toros y las vacas circulen libres por las calles de la India es algo habitual, dado que para gran parte de la población, de mayoría hindú, estos animales son sagrados.