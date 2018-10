Un ciclista británico fue asesinado el sábado pasado por un cazador que lo confundió con un animal salvaje en los Alpes franceses. La noticia provocó tristeza en su entorno, pero su propia madre festejó: "Espero que te pudras en el infierno".

Mark Sutton, de 34 años, murió "de un sólo disparo" cuando andaba en bicicleta por el bosque de Morzine, en Francia. La persona que lo hirió quedó en estado de shock, pero su hermana, Katie Toghill, y su madre, Katrina, respiraron aliviadas.

"Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Mi única decepción es que te moriste en el acto", escribió Katrina en su Facebook, informó el sitio británico The Sun.

"Para todos los que lean esto horrorizados, no soy un troll malvado. Soy la mujer que lo parió y que tuvo que vivir sabiendo que violó a mi hija repetidas veces", sentenció la mujer.

"Me molestaron los comentarios de qué buen tipo que era", reconoció a su vez Toghill, de 32 años. Su hermano abusó sexualmente de ella y la golpeó "unas cien veces" desde que tenía ocho.

"Se aprovechaba de mí en su dormitorio cuando mi mamá estaba en el piso de abajo de la casa. Me amenazaba con que si le contaba a alguien me iba a matar, que me iban a odiar todos y que nadie me iba a creer", relató la mujer.

Los abusos terminaron cuando Toghill tenía 13 años y le dijo a Sutton que había empezado a menstruar y que podía quedar embarazada, lo que haría que toda la familia se entere de lo que le hacía.

"Era un monstruo. (Fue) una bala dirigida a un animal. Buena puntería. El karma te llegó", sentenció la madre de Sutton.

Originario de Gales, Sutton se había mudado a Francia hacía seis años para administrar un restaurante en Les Gets con su novia, Jo Watts, quien catalogó de "mentiras crueles" las acusaciones de Toghill, informó el sitio Daily Mail.

Jo Watts fue pareja de Sutton durante nueve años y desmintió las acusaciones contra su novio.

El padre de Sutton, John Sutton, desestimó todas las declaraciones diciendo que se trata de "una disputa familiar, la amargura y la envidia, y la necesidad de recibir atención" por lo que radicó una queja por difamación.

Pero Toghill no fue la única víctima de Sutton: Ann-Marie Mounty, de 33 años, fue su novia de la adolescencia y reveló que se sintió "aliviada" cuando escuchó de la muerte del ciclista, a quien describió como "un psicótico" que les hizo vivir "un infierno".

Katrina Toghill aseguró que su hijo "nunca negó" lo que le hizo a su hija, pero que la relación se cortó cuando Katie lo confrontó.