Una joven madre de Virginia Occidental (EE.UU.) se suicidó luego de matar a sus cinco hijos e incendiar la casa, informaron las autoridades locales luego de concluir la investigación.

Según medios locales, el 8 de diciembre los bomberos fueron alertados de un incendio en el condado de Greenbrier. Cerca de la vivienda los rescatistas encontraron el cuerpo de Oreanna Myers, de 25 años, con un disparo en la cabeza y un arma a su lado.

También fue hallado el auto de la familia con un diario personal y tres cartas suicidas. En una de ellas, titulada "Mi confesión", la mujer confesó haber matado a los 5 niños, 3 de los cuales eran hijos biológicos, y los restantes de su pareja con otra joven. En la misiva la mujer también hacía un llamamiento a ayudar a las personas que sufren problemas mentales.

"Lamento que la salud mental sea algo serio. Espero que algún día alguien ayude a otros como yo. La salud mental no es para bromear ni para tomarla a la ligera. Cuando alguien ruega, suplica, clama por ayuda, por favor ayúdenlo. Puede que salven una o varias vidas", rezaba la nota.

En otra de las cartas, Myers le escribió a su madre: “Lo siento. Esto no es culpa de nadie. Mis demonios me ganaron y no hay vuelta atrás. Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte ".

Los cuerpos de los niños, todos menores de 7 años, fueron hallados horas después.

Según el departamento del alguacil del condado de Greenbrier, Myers le envió un mensaje de texto al padre de los niños horas antes de decirle que dejó algo en su vehículo y que lamentaba no haber sido "lo suficientemente fuerte".

Un diario local informó que el teléfono celular y un frasco de vidrio que contenía un cristal y una tela con un símbolo en espiral fueron encontrados dentro del automóvil.

Fuente: Crónica