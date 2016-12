Este 2016, murieron más famosos que en los últimos años, según un informe que difundió la BBC. Esta es la lista de todas las personalidades del espectáculo, la política y el deporte que fallecieron en lo que va del año.

Los extranjeros

Paul Bley (4/1)

El pianista canadiense Paul Bley murió en Nueva York, rodeado de su familia. Nacido en Montreal, tenía 83 años y se había convertido en las últimas décadas en un músico de culto. Su técnica junto a su inspiración, y una natural rebeldía para trascender las reglas musicales, dieron al jazz un nuevo horizonte.

Pierre Boulez (5/1)

El compositor y director francés Pierre Boulez murió en su casa de descanso en Baden-Baden, Alemania, a los 90 años. Había nacido en Montbrison (Loira) el 26 de marzo de 1925. En 1941 cursó estudios de matemática en Lyon, pero al año siguiente se estableció en París y optó por la música. Ejerció una enorme influencia, que también se hizo sentir en la Argentina.



David Bowie (10/1)

El legendario cantante británico David Bowie murió a los 69 años, víctima de un cáncer. Se lo recuerda como un hombre camaleónico, ya que además de músico fue artista visual, actor, compositor y un verdadero pensador de la cultura. A la Argentina llegó el 29 de septiembre de 1990, en la gira Sound and Vision, y por segunda vez el 7 de noviembre de 1997 en la gira del disco Earthling.



Alan Rickman (14/1)

A causa de un cáncer, a los 69 años murió el actor británico Alan Rickman. Recordado como el estricto (pero al final querible) Severus Snape en la saga Harry Potter, que terminó en 2011 con un total de ocho películas a lo largo de diez años. Rickman, sin dudas se destacaba por su espectacular voz, que hacía que uno pusiera atención tanto en sus diálogos como en entrevistas.



Glenn Frey (18/1)

Cofundador, guitarrista y cantante de la banda estadounidense Eagles, murió en Nueva York, después de una ardua batalla contra una serie de complicaciones ocasionadas por una artritis reumatoide, una colitis ulcerosa aguda y neumonía. Cuatro álbumes solistas de moderada repercusión precedieron la exitosa reunión de Eagles, registrada en el álbum Hell Freezes Over, editado en 1994. En 2007 editaron su último álbum, Long Road Out of Eden.



Boutros Ghali (15/2)

El egipcio Butros Ghali, tal vez el más controvertido y desafiante secretario general que tuvo la ONU, murió a los 93 años. Había ejercido el cargo en un turbulento período del organismo, entre 1992 y 1996, cuando se diluía la Guerra Fría y el mundo confiaba en que en ese cónclave de potencias y países subdesarrollados podían resolverse los conflictos internacionales.



Umberto Eco (19/2)

El gran semiólogo y académico italiano Umberto Eco falleció a los 84 años, en su propia casa de Milán, donde residía en los últimos años, y sin que se tuviera noticia de una enfermedad. Fue uno de los pensadores europeos más relevantes del último medio siglo y acaso uno de los últimos grandes eruditos en la tradición enciclopédica. Fue también el narrador impensado de enorme éxito a partir de su primera novela, El nombre de la rosa, convertida en bestseller global en 1980.



Harper Lee (19/2)

La escritora y ganadora del premio Pulitzer por la aclamada novela To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor) falleció a los 89 años en Monroeville, la ciudad del estado de Alabama donde nació. Como Salinger, Harper Lee fue otro de los íconos de la literatura estadounidense, una escritora secreta y recluida que luego de escribir un libro transformado en clásico, que terminó por vender 30 millones de copias, prefirió el silencio.



Nancy Reagan (6/3)

La ex primera dama de Estados Unidos, esposa del presidente Ronald Reagan, falleció a los 94 años. Sufrió una insuficiencia cardiaca en su casa en Bel-Air, California. El matrimonio duró 52 años, hasta el fallecimiento del ex mandatario en el 2004. Nancy, quien había sido actriz, fue la principal consejera y protectora de Ronald en su trayectoria de actor de Hollywood a gobernador de California y luego a presidente.



George Martin (8/3)

Le decían "el quinto Beatle" porque fue considerado el arquitecto del sonido de los Beatles y parte fundamental de la banda inglesa. Como productor aportó arreglos y miradas sobre las canciones, que terminaron de consolidar la identidad de la banda que revolucionó el rock. Falleció a los 90 años, con emotivas despedidas por parte de Ringo Starr y Paul McCartney.



Johan Cruyff (24/3)

El mundo del fútbol lloró a uno de sus más grandes exponentes. Después de una lucha contra el cáncer de pulmón, murió el holandés Johan Cruyff, ex futbolista emblema del Barcelona y del seleccionado de su país. Tenía 68 años y había sido diagnosticado con la enfermedad en octubre de 2015.



Zaha Hadid (31/3)

Considerada como una de los exponentes más brillantes de la arquitectura contemporánea, la arquitecta anglo iraquí falleció en Miami a los 65 años. La ganadora del Premio Pritzker 2004 sufrió un infarto camino al hospital donde iba a ser atendida por una afección a los bronquios. Entre sus obras más célebres está el Centro Acuático de Londres, que fue construido para los Juegos Olímpicos de 2012, y Ópera Guangzhou, en China.



Muhammad Ali (3/4)

El ex boxeador estadounidense, quien fue tres veces campeón mundial de peso pesado y es considerado por muchos especialistas como el mejor púgil de todos los tiempos, falleció en Phoenix (Arizona). "Después de 32 años de luchar contra la enfermedad de Parkinson, Muhammad Ali murió a la edad de 74 años", dijo su vocero. La noticia generó conmoción en el universo del boxeo, pero trascendió esa frontera y dio paso a una catarata de despedidas desde distintos ámbitos.



Prince (21/4)

El excéntrico músico falleció a los 57 años en su residencia de Paisley Park, Minneapolis. Sufría una enfermedad pulmonar. Talento precoz, a los 13 años le regalaron una guitarra eléctrica y enseguida demostró condiciones de autodidacta. A los 17, el músico Pepe Willie lo introduce en sus primeras grabaciones en estudio y será Warner quien le ofrece un contrato para desarrollar su talento. Así, a mediados de los 80, la industria y los medios coincidían en proclamarlo como el gran creador de la escena musical. "La última esperanza negra", como lo llamaban.



Burt Kwouk (24/5)

Hay un gag que probablemente esté entre los más recordados de la historia del cine. Era así: el Inspector Clouseau era atacado inesperadamente en su departamento. La lucha se prolongaba durante unos minutos, lo suficiente como para que parte del mobiliario resultara destruido. De repente, la pelea era interrumpida por el ring del teléfono: el atacante, que no era otro que Cato, el fiel ayudante del Inspector, atendía (“residencia del Inspector Clouseau”) y le pasaba servicialmente el tubo a su jefe. El actor Burt Kwouk, que se hizo famoso por el papel de Cato Fong, murió a los 85 años.



Peter Shaffer (6/6)

El dramaturgo inglés falleció a los 90 años. Dejó un valioso legado de textos que todavía se estrenan en diferentes teatros del mundo. Autor, en la década del 60, de La caza real del sol, su primer éxito estrenado en el National Theatre de Londres. Desde ese momento consolidó su prestigio en el teatro comercial, oficial, y tuvo una excelente recepción crítica.



Rubén Aguirre (17/6)

El histórico actor mexicano que encarnó al Profesor Jirafales en la popular serie "El Chavo del 8", murió a los 82 años. Había nacido el 15 de junio de 1934 en la ciudad de Saltillo, estado de Cohahuila, desde donde se trasladó muy joven a la Ciudad de México y se dedicó a la televisión.



Elie Wiesel (2/7)

El premio Nobel de la Paz 1986 y sobreviviente del Holocausto murió a los 87 años. Eliezer "Elie" Wiesel había nacido el 30 de setiembre de 1928 en Sighet, Rumania. Autor prolífico (57 libros) y activista por los derechos humanos, es conocido en todo el mundo por la promoción de la educación y la memoria sobre el Holocausto (Shoah). Su libro de memorias "Noche", basado en su experiencia de muchacho en el campo de exterminio de Auschwitz, es una de las narraciones más importantes sobre el tema.



Juan Gabriel (28/8)

El cantante mexicano falleció a los 66 años en California. Considerado una leyenda viviente y figura central de la música popular iberoamericana, desarrolló desde 1971 una carrera en la que un éxito siguió a otro. Juan Gabriel lideró las ventas con resonantes éxitos en México, en el sur de los Estados Unidos y en España. Su primera grabación No tengo dinero, en agosto de 1971, fue lanzada como simple e incluida en su álbum El alma joven. Agotó la edición en pocos días.



Gene Wilder (29/8)

Actor, director y guionista estadounidense, conocido por su aparición en filmes como "Willy Wonka y la fábrica de chocolate", "Los productores", "El joven Frankestein" y "Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar". Falleció en su casa de Stamford, Connecticut, a los 83 años. Según confirmó su sobrino, el intérprete murió de complicaciones por el Alzheimer que lo aquejaba. Había sido diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 1989.



Shimon Peres (27/9)

A los 93 años murió el ex presidente de Israel y premio Nobel de la Paz en 1994, considerado una de las figuras políticas más relevantes de la historia del Estado de Israel y un ferviente defensor de la paz con los palestinos, de la que fue impulsor durante toda su extensa trayectoria política. Estuvo dos semanas internado, cuando fue hospitalizado de urgencia en luego de sufrir un derrame cerebral en Tel Aviv.



Arnold Palmer (29/9)

Todos los deportes cuentan con esas figuras destacadas que, por méritos deportivos y/o carisma, transforman la actividad que practican y la catapultan a lugares donde antes no llegaba. Tal fue el caso de Arnold Palmer, que murió a sus 87 años después de haber llevado el golf a un nivel de popularidad inimaginable en la primera mitad del siglo pasado.



Darío Fo (13/10)

A los 90 años, Darío Fo murió en el hospital Sacco de Milán, donde estaba internado por problemas pulmonares. En 1997 recibió el premio Nobel de Literatura, pero su figura y sus obras desbordaron la posibilidad de ubicarlo en un único casillero de la cultura o la política. Actor, dramaturgo, escritor, pintor, poeta, activista político castigado por prohibiciones y muchas otras cosas, fue ante todo un juglar que como en el medioevo se burlaba con la sátira de los poderosos expresando la rabia del pueblo.



Leonard Cohen (7/11)

El poeta, novelista y cantautor murió a los 82 años. Nació en Montreal, Canadá, el 21 de septiembre de 1934. Como músico, desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad, y fue definido por el crítico Bruce Eder como "uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los '60".



Robert Vaughn (11/11)

Mundialmente famoso por interpretar a Napoleon Solo en la serie "El agente de CIPOL", falleció a los 83 años a causa de una leucemia aguda. Vaughn interpretó entre 1964 y 1968 al espía norteamericano que trabajaba junto al ruso Illya Kuryakin (David McCallum) en la organización internacional CIPOL (Comisión Internacional Para la Observancia de la Ley), lo que lo convirtió en una celebridad en todo el mundo.



Fidel Castro (25/11)

Su renuncia al poder tras casi cinco décadas, en febrero de 2008, se había transformado en un oscuro presagio: convaleciente tras una compleja operación intestinal que lo mantuvo en las sombras durante los últimos tiempos, a los 90 años murió Fidel Castro, líder de la Revolución cubana. El deceso fue confirmado por su hermano, desde La Habana, en un mensaje televisado. La noticia conmovió a la isla y al mundo.



El equipo de Chapecoense (28/11)

Una tragedia aérea en Antioquia (Colombia) les quitó la vida a 71 personas, incluidos los jugadores y técnicos del equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Viajaban a jugar la final de la Copa Sudamericana, un hito en la historia de este humilde club brasileño.



Peter Vaughan (6/12)

El actor británico Peter Vaughan, conocido recientemente por interpretar al maestre Aemon Targaryen en la exitosa serie de televisión "Game of Thrones", murió a los 93 años. Padecía una discapacidad visual parcial y personificaba a Aemon, el anciano y ciego maestre de la Guardia de la Noche y simpatizante de Jon Snow en la famosa producción de HBO. Tuvo una amplia trayectoria en cine y televisión.



Greg Lake (7/12)

El bajista, guitarrista y cantante británico Greg Lake murió a los 69 años, a raíz de un cáncer. Durante los años 70 fue parte de uno de los grandes súper grupos del rock sinfónico inglés, Emerson, Lake & Palmer. Fue uno de los fundadores del movimiento sinfónico dentro del rock, una corriente en donde virtuosismo y espectacularidad eran clave en la interpretación.



Zsa Zsa Gabor (18/12)

La estrella de Hollywood falleció de un ataque cardíaco en su casa de Los Ángeles. Tenía 99 años. Fue un ícono del cine de los ‘50. Llegó a trabajar con Orson Welles. Y tuvo nueve matrimonios.



George Michael (25/12)

El cantante y compositor falleció durante la Navidad, en su casa ubicada en Oxfordshire, Inglaterra. Tenía 53 años. Junto a Andrew Ridgeley, formó un dúo que trascendió en Inglaterra con la canción Wham Rap. De ese hit tomarían el nombre para su grupo, Wham!. Con temas como " Careless Whisper ", "Wake Me Up Before You Go-Go" y "Faith", marcó a toda una generación.





Los argentinos

Amelia Bence (8/2)

Dueña de “los ojos más lindos del mundo”, fue la diva más longeva del cine argentino: murió a los 101 años. Actriz de la época de oro de la pantalla nacional, filmó más de 40 películas y también actuó en teatro y televisión. Tuvo una vida intensa, con cientos de páginas en las revistas Radiolandia y Radiofilme dedicadas a sus romances.



Oscar Camilión (12/2)

El ministro de Defensa durante el gobierno de Carlos Menem falleció a los 86 años por una descompensación después de un by pass. Abogado y periodista (trabajó en Clarín entre 1965 y 1972), se dedicó luego a la política y ocupó varios cargos en el país y en el exterior. Fue condenado en 2014 junto a Menem, como coautor por el delito de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia.



Aldo Ferrer (8/3)

Ex ministro de Economía y autor de “Vivir con lo nuestro”, era un referente de la disciplina. Murió a los 88 años. Ex ministro de Economía (1970-1971) y autor de “Vivir con lo nuestro”, era un referente de la disciplina. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue titular del Banco Provincia y con De la Rúa presidió la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Roberto Perfumo (10/3)

El Mariscal fue una gloria del fútbol argentino y falleció a los 73 años: no pudo reponerse de las heridas que sufrió al caerse de una escalera después de perder el equilibrio por un aneurisma. Histórico defensor de Racing y River, también vistió la camiseta de la Selección, se retiró en 1978, tuvo una experiencia como técnico y fue secretario de Deportes durante la gestión de Néstor Kirchner, y se dedicó en sus últimos años al periodismo.



Leandro “Gato” Barbieri (2/4)

A los 83 años, murió de neumonía en Nueva York. Fue uno de los saxofonistas tenores más intensos del jazz contemporáneo y su talento lo llevó a ser una figura emblemática del género. Con más de treinta discos editados, ganó un Grammy por la música de la película “Último tango en París”.



Francisco Delich (20/3)

Sufría un cáncer de pulmón. Fue nombrado rector normalizador de la UBA por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, después de 17 años de intervenciones. Educador, docente, escritor y político, en su gestión al frente de la principal universidad del país se creó el Ciclo Básico Común y la eliminación de los cupos de ingreso. Dejó la UBA en 1986 y fue secretario de Educación de la Nación, rector de la Universidad de Córdoba, convencional constituyente en 1984, senador y diputado nacional.



Juan Carlos Mesa (2/8)

Actor, director, libretista y autor, murió a los 86 años, después de complicaciones por la diabetes que sufría. Fue un ícono de la TV argentina durante décadas. Tuvo una intensa y brillante labor como libretista de grandes cómicos como Pepe Biondi, Carlos Balá y Alberto Olmedo, pero la creación por la que más se lo recordará es por su programa “Mesa de Noticias”.



Horacio Salgán (19/8)

Exquisito compositor y excelso pianista, era uno de los máximos referentes del tango en el país, a la vez que se caracterizó por su impronta renovadora. Fue uno de los máximos exponentes del género y murió a los 100 años.



Rogelio García Lupo (19/8)

Tenía 84 años. Fue uno de los grandes exponentes del género de investigación periodística en Argentina. Colaboró en Clarín y publicó media docena de libros libros que compilaron sus artículos publicados en diarios y revistas, que le dieron fama de sabueso metódico por el uso de datos precisos y fuentes diversas. Fue uno de los fundadores de la agencia cubana de noticias Prensa Latina.



Dalmiro Sáenz (11/9)

Fue un escritor y un personaje de los medios de la segunda mitad del siglo XX argentino. El autor de “Yo también fui un espermatozoide”, fue leído masivamente y sus declaraciones públicas lo mostraron siempre irreverente. También escribió ficción política. Tenía 90 años.



Diego Bonadeo (14/10)

Icono del periodismo deportivo argentino, falleció a los 77 años. Padre del también periodista Gonzalo Bonadeo, se desempeñó como periodista gráfico en el diario La Nación, en las revistas El Gráfico y Tercer Tiempo y, hasta sus últimos días, escribió en Página 12. También trabajó en radio y TV, fue concejal de la ciudad de Vicente López por el partido Frente Grande y luego militó en la Coalición Cívica.



Pocho La Pantera (1/11)

El popular cantante falleció por un cáncer de pulmón a los 65 años. Se llamaba en realidad Ernesto Gauna, pero con su seudónimo como cantante de cumbia, tuvo su explosión en la década del ‘90. Su hit más recordado fue “El hijo de Cuca”. También participó en tiras televisivas.



Carlos Fayt (23/11)

Ex juez de la Corte Suprema de Justicia, tenía 98 años. Ejerció como ministro del máximo tribunal desde 1983 hasta 2015. Era el último integrante de los cinco jueces designados por Raúl Alfonsín en el retorno de la democracia. Fue objeto de duras críticas por parte del kirchnerismo.



Josefina Ludmer (10/12)

La crítica y académica tenía 77 años y fue referente de escritores y críticos. Repensó la literatura argentina y propuso nuevos modos de lectura, combinando saberes.



Fabián Show (10/12)

Se llamaba Marcelo Fabián Pereyra, pero arriba del escenario era Fabián Show, un cantante cordobés que se viralizó por sus bailes en vivo y sus canciones de cuarteto. Murió esta madrugada en la ruta 9 camino a su ciudad natal, Bell Ville, cuando volvía de un recital. La camioneta en la que viajaba chocó y volcó. Tenía 50 años.



Santiago Vázquez (16/12)

El hermano del actor Nicolás Vázquez, actor también él, falleció de muerte súbita mientras estaba de vacaciones en Punta Cana. Su fallecimiento causó gran conmoción en la farándula. Tenía 27 años.



Alberto Laiseca (22/12)

Tenía 75 años. Su obra cumbre es la monumental novela “Los Sorias” es una novela total, de más de mil páginas. Para Ricardo Piglia, era la mejor novela escrita en la Argentina desde “Los siete locos”. Recibió la Beca Guggenheim y el Premio Boris Vilan. Se volvió popular a partir de su extraordinaria labor como narrador oral que desarrolló en “Cuentos de terror”, transmitidos en el canal de cable I-Sat.



Andrés Rivera (23/12)

Fue uno de los grandes escritores argentinos y falleció a los 88 años. Su militancia y su pasado obrero atraviesan su prolífica obra (escribió más de 30 libros), en la que también estableció un particular diálogo con personajes de la historia argentina como Rosas y Castelli. Ganó el Premio Nacional de Literatura por “La revolución es un sueño eterno” y el Konex de Platino en 1994.



Eliseo Subiela (25/12)

Subiela, que alternaba su trabajo de guionista y director con la docencia -dirigía su propia escuela de cine-, supo introducir al cine argentino, a través de sus películas, elementos fantasiosos y de ciencia ficción. Algunos ejemplos de ello, que se estrenaron en diferentes décadas, son Hombre Mirando al Sudeste (1986), que tuvo repercusiones a nivel internacional, y El lado oscuro del corazón (1992). Tenía 71 años.