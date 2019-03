Quiebre en marcha. Macri almorzó ayer con Piñera, Benítez y Tabaré Vázquez. El uruguayo no apoya la creación de un nuevo bloque regional.

En la antesala del debate que se realizará en Chile mañana viernes para decretar el fin de Unasur y fijar las bases para nuevo bloque regional que se denominará Prosur, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, marcó ayer fuertes diferencias con el proyecto que encabezan sus pares de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri y al que adhiere el paraguayo Mario Abdo Benítez.



En la Conferencia Sur-Sur de las Naciones Unidas que se realizó ayer en Buenos Aires, Tabaré Vázquez



dejó claro que no apoya el fin de Unasur sólo por ideología política, lo que supuso el quiebre de posiciones en la región con la crisis de Venezuela como telón de fondo.



Durante el almuerzo que compartieron los cuatro presidentes de la región en la residencia de Olivos, Tabaré Vázquez hizo pública su posición en contra de la creación de Prosur que Piñera quiere lanzar este viernes desde Chile en una reunión a la que fueron invitados 12 presidentes.

Al salir del Centro de Convenciones donde se realizó la cumbre, el presidente de Uruguay fue tajante: ‘Generar otra integración con finalidad ideológica sería cometer otro error‘.



Y agregó: ‘América latina tiene una enormidad de procesos de integración regional: el Mercosur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALADI, somos la región con más integracionismo del mundo. Superponemos un proceso tras otro‘. Inmediatamente lanzó un mensaje que luego tradujo a sus pares Macri, Piñera y Benítez: ‘Debemos pensar bien y no cometer errores que ya se cometieron‘. Y avisó a sus pares que no irá a Chile pero que enviara a su vicecanciller como observador aunque no espera sumarse a esa partida.



‘Si en la generación de Unasur el error que se cometió fue que tuviera una determinada ideología política, generar otro proceso de integración, también con una finalidad ideológica política, va a ser cometer el mismo error que el anterior‘, sentenció Vázquez. Y, concluyó con una idea de su cosecha: ‘Un buen paso sería aliar a los países que integran la Alianza por el Pacífico y el Mercosur‘, ya que son ‘procesos de integración que están funcionando hace muchos años, que han tenidos avances muy importantes, y con experiencia muy rica‘.



Al encuentro en Chile ya confirmaron su asistencia el mandatario argentino, Mauricio Macri, el colombiano, Iván Duque; el brasileño, Jair Bolsonaro; el ecuatoriano, Lenín Moreno, y el paraguayo, Mario Abdo Benítez. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidós, enviará un delegado.



El Prosur coincide con la mayor parte de los países de línea centro derecha que han surgido en América latina en los últimos años y que cuestionan duramente al régimen de Venezuela. Vázquez siempre tuvo un tibio apoyo por la dictadura de Nicolás Maduro y es por ello que no se sumará.