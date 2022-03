Un dramático momento se vivió en la televisión chilena, cuando el periodista Jorge Said salía en vivo desde Kiev, Ucrania, y en un retén de soldados locales le dispararon a quemarropa. Salvó su vida de milagro.

Said mostraba imágenes de la ciudad vacía, explicaba que existe un ambiente tenso donde se habla de francotiradores y se sospecha de todos, hasta que anunció que: “Vienen los militares de nuevo y ahora vienen muy agresivos”.

�������� | URGENTE - GUERRA UCRANIA-RUSIA: Militares ucranianos disparan a periodista chileno ���� mientras hacía un reporte en vivo para su país. (El periodista actualmente se encuentra bien) pic.twitter.com/Q09UFLP2xG — Alerta News 24 (@AlertaNews24hrs) March 2, 2022

“Hoy estaban muy nerviosos con los periodistas, porque les insisto, creen que hay mucha gente espía acá. Yo no sé, no he visto pero lo que he visto es que hay muchos comentarios de gente que estaría marcando con los teléfonos algunos blancos, por lo tanto, ellos creen que estamos marcando con gps o algo así”, dijo Said más tarde.

“Seguramente yo no entendí la instrucción (que le estaban dando). Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme”, contó luego.

Fuente: Minuto Uno