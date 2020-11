Las imágenes de un presunto paciente con coronavirus fallecido en el suelo de un baño de un hospital de Nápoles, conmocionó este miércoles por la tarde a Italia.

El hombre, que se hallaba en un área del centro reservada para personas sospechosas de tener la enfermedad, fue encontrado sin vida por varios trabajadores, después de detectar que permanecía demasiado tiempo en el lugar.

El lamentable episodio ocurrió en el Hospital Antonio Cardarelli de Nápoles, que abrió una investigación para determinar la causa de la muerte del hombre, que por el momento se desconoce.

Horas después del deceso del paciente, comenzaron a circular en redes sociales un vídeo que muestra el cuerpo del hombre en el suelo. El autor de las imágenes, cuya identidad se desconoce, aprovechó que los los trabajadores de la salud se alejaron del hombre en busca de una camilla donde colocarlo, para grabarlas.

"Es despreciable que eventos como este sean objeto de instrumentalización y se utilicen para construir terribles y peligrosas sugestiones en la opinión pública", denunció el director del hospital napolitano, Giuseppe Longo. Por esto y "por respeto al sufrimiento de la familia", el centro comenzó las pesquisas para identificar al autor de las imágenes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Luigi di Maio, publicó en su perfil de Facebook que las imágenes del paciente hallado sin vida son "chocantes". "Estamos ante unos hechos dramáticos e inaceptables, episodios que nos impulsan a actuar como Gobierno central porque ya no hay tiempo", compartió.

El político del Movimiento 5 Estrellas aseguró que este paciente encontrado en el baño del Cardarelli es "el más crudo y violento" de los testimonios que recibe cada día desde los hospitales de Campania, la región de Nápoles. "Personas atendidas en coches en los aparcamientos, algunas que mueren en ambulancias a las que no se les indica el destino y otras que ni siquiera son recogidas de sus casas, a pesar de las continuas llamadas", añadió

"La vida y el derecho a la salud de cada ciudadano son la prioridad sobre cualquier otra cosa. Si no consiguen preservarlos los entes territoriales, debe hacerlo el Estado. Me he mantenido en silencio hasta ahora por respeto a las instituciones involucradas, pero es necesario intervenir inmediatamente y hacerlo sobre todo en el sur, que está en riesgo de colapsar", indicó.