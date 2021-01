Un total de 28 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus fueron aplicadas en el mundo, en su gran mayoría en países ricos, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS)



En tanto, el organismo anunció este miércoles que evalúa las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm para una eventual autorización para uso de emergencia.



De los 46 países que iniciaron campañas de vacunación, 38 son países de altos ingresos, precisó el director de emergencias de la organización, Michael Ryan, informó la agencia AFP.



"Solamente un país es de ingreso bajo", afirmó.



"Hasta la fecha se han administrado unas 28 millones de dosis. Cinco tipos de vacunas o plataformas diferentes han sido utilizadas", explicó en una conversación en línea con periodistas.



Ryan advirtió que "hay poblaciones que quieren y necesitan las vacunas, pero que no las van a recibir a no ser que las repartamos mejor".



El nuevo coronavirus mató a más de 1,96 millones de personas desde el inicio de la pandemia en China en diciembre de 2019, y se registraron más de 91,5 millones de casos, según un balance realizado por AFP, que sin embargo puede ser inferior a la realidad a causa de las distintas metodologías y problemas de registros en los diferentes países.



La situación actual, con fuertes rebrotes en Europa y Estados Unidos, es la consecuencia "de lo que sucedió en semanas precedentes", con las fiestas navideñas, explicó Maria Van Kerkhove, jefa del programa Covid-19 de la OMS.



Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que el organismo trabaja con los productores de las vacunas Sinovac y Sinopharm para una eventual autorización de uso de emergencia, consignó la agencia de noticias ANSA.



"Me enorgullece que un equipo de la OMS se encuentre actualmente en China trabajando con los productores de las vacunas Sinovac y Sinopharm para evaluar la conformidad de las prácticas internacionales antes de una eventual clasificación para la utilización de emergencia” por parte de la agencia de la ONU, sostuvo.



Tedros ratificó que la OMS pidió a los productores de vacunas de todo el mundo moverse rápidamente para proveer los datos necesarios que permitirán a la OMS considerar su autorización.