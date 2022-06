El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró hoy que su país "no se rendirá" ante Rusia a pesar de su superioridad en equipamiento, y reiteró los pedidos de ayuda militar y la necesidad de profundizar las sanciones impuestas al Kremlin por las potencias occidentales para poder "recuperar la integridad territorial".



"Somos inferiores en cuanto a equipamiento y por lo tanto no somos capaces de avanzar. Vamos a sufrir más pérdidas y la gente es mi prioridad", dijo Zelenski en una entrevista virtual concedida al periódico británico Financial Times.



El mandatario lamentó que el inédito paquete de sanciones impuestas por las potencias occidentales para asfixiar a la economía rusa "realmente no influyeron hasta ahora en la posición" del Kremlin y si bien agradeció que "todo el mundo esté apoyando a Ucrania", llamó a sus aliados a suministrar más armas y endurecer las medidas contra Moscú.



Entre las sanciones, el presidente insistió en la imposición de un embargo total al petróleo y el gas para llevar a Moscú a la mesa de negociaciones.



En este contexto, el líder ucraniano una vez más reiteró su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para debatir las hostilidades en Ucrania, según informó la agencia de noticias Sputnik.



Zelenski también destacó el rol de su Ejército, que demostró "una valentía extraordinaria".



"No nos rendimos a Rusia. Hemos detenido y estamos empujando gradualmente al ejército de invasores -que recientemente fue considerado el segundo más fuerte del mundo-, fuera de nuestro territorio", escribió en su cuenta de Telegram.



"Nadie esperaba que los ucranianos tuvieran un coraje de esta magnitud. Pero esta magnitud está ahí. Y esta es la cualidad de nuestro carácter", agregó el mandatario que envió este mensaje en el día 104 del conflicto y acompañado con varias fotos del frente.

Fuente: Télam