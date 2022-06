El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertó hoy que la crisis alimentaria por la guerra en su país "conducirá de forma inexorable al caos político" mundial, al insistir con una mayor presión internacional para destrabar la exportación de granos retenidos en sus puertos.



En un video ante el foro de Shangri-La en Singapur, el mandatario advirtió que si su país no retoma las exportaciones "el mundo se enfrenta a una severa crisis alimentaria, incluso a hambrunas" en varios países en Asia y en África.



La ONU y varios países intentan que se abra un corredor marítimo para permitir las exportaciones.



"La escasez de alimentos conducirá de forma inexorable al caos político, que puede implicar en el derrocamiento de muchos políticos", dijo ante una audiencia que incluyó al jefe del Pentágono Lloyd Austin y al ministro de Defensa de China, informó la agencia de noticias AFP.



Zelenski dijo que actualmente Ucrania está exportando más de dos millones de toneladas de grano al mes, por vías férreas, pero afirmó que esto no es suficiente.



Antes de la invasión rusa, el país era el mayor productor del mundo de aceite de girasol y uno de los principales exportadores de trigo.



Rusia y Ucrania, responsables en conjunto de un 30% de las exportaciones mundiales de trigo, se reprochan mutuamente la destrucción de las reservas de cereales.



Además, Ucrania tiene paralizadas millones de toneladas de granos que no puede exportar por el bloqueo de sus puertos, mientras que las sanciones occidentales impiden que Rusia exporte gran parte de su producción agrícola o de fertilizantes.

Fuente: Télam