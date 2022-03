En un nuevo comunicado filmado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió un fuerte mensaje a los soldados rusos y les dijo que todavía tienen tiempo de salvarse si vuelven a su hogar. Además, volvió a reclamar el envío de aviones y el cierre del espacio aéreo de su país a los países de occidente, a quienes responsabiliza de permitir que haya ocurrido esta guerra.

"Queridos ciudadanos de una no conquistada Ucrania", comenzó Zelensky su balance en el día 14 desde el comienzo de la invasión rusa, y dijo que, así como escaló la agresión, también escaló la defensa.

"Ellos tienen equipamiento, como máximo, nosotros tenemos a nuestra gente además del equipamiento", alentó. Y agregó: "Ellos tienen órdenes de atacar, de matar, de abusar y nosotros tenemos un real deseo de ganar, defendámonos".

"Nuestras defensas militares y territoriales lograron reponer el arsenal de nuestro equipamiento debido a los que tomaron del enemigo: tanques, blindados, munición ... ¿Qué puede ser más humillante para los invasores que ser abatidos con sus propias armas?", expresó.

Entonces se dirigió a las tropas rusas: "Soldados rusos, todavía tienen una chance de sobrevivir, a casi dos semanas de nuestra resistencia les hemos mostrado que no nos vamos a rendir porque este es nuestro hogar, aquí están nuestras familias y niños, vamos a luchar hasta recuperar nuestra tierra y vamos a vengarnos de todos los que mataron a nuestra gente, a nuestros niños, todavía se pueden salvar si se van".

Luego se dirigió a los países de occidente y volvió a reclamar la falta de ayuda. "14 días de una escalada de esta brutal guerra, terror sobre nuestra gente, ciudades en ruinas, bombardeo constante, 14 días de la ausencia de una decisión vital que no es nuestra, que hubiéramos tomado en horas si se tratara de ayudar a nuestros amigos. Desde el primer dia de la invasión Ucrania viene pidiendo a sus socios que si no cierran los cielos, también serán responsables de esta catástrofe humanitaria. Pero no hay decisión".

Agradeció a Polonia por haber ofrecido sus aviones para que puedan volar pilotos ucranianos pero que todavía no fueron aceptados y señaló que se trata de una cuestión técnica que "debe ser resuelta inmediatamente".

"Tenemos una guerra, no tenemos tiempo para señales, esto no es un ping pong, se trata de vidas humanas, pedimos otra vez: resuelvan esto, mándennos aviones", insistió.

"Vemos señales de que algunos políticos están tejiendo hilos con Rusia para su propio beneficio. Voy a decir una cosa y lo diré una vez: veo lo que están haciendo, si escucho alguna otra señal la respuesta será rápida, como conviene en tiempos de guerra, gracias a Dios nuestro pueblo está ordenado".