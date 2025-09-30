Apareció muerto el embajador de Sudráfica en Francia en un hotel en circunstancias que aún están bajo investigación Se trada Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, el funcionario diplomático fue encontrado muerto a las puertas del hotel Hyatt Regency, al oeste de la capital francesa. Fuentes extraoficiales y la prensa local, explicaron que el funcionario de 58 años, podría haberse quitado la vida.

El embajador de Sudáfrica en Francia, “Nathi” Mthethwa, fue hallado muerto en el techo de la entrada del hotel Hyatt Regency, según informó hoy la fiscalía de París. Varios indicios apuntan a un suicidio, según fuentes cercanas al caso, citadas por el diario ‘Le Parisien’.

De acuerdo a la versión extraoficial, el embajador de 58 años, estaba deprimido y podría haber puesto fin a su vida. Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa había “reservado una habitación en la planta 22, cuya ventana de seguridad fue forzada”, señaló la fiscalía.

Su desaparición fue denunciada el lunes por su esposa, quien indicó “haber recibido un mensaje inquietante de su parte por la noche”, según la fiscalía. La Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas (BRDP) está a cargo de la investigación.

Según el primer reporte, su teléfono se localizó por última vez alrededor de las 15:00 horas del lunes en las inmediaciones del bosque de Boulogne, en París (distrito XVI). Ante la posibilidad de un suicidio, la policía, con el apoyo de la brigada canina, peinó el bosque del oeste de París, pero sin éxito, publica ‘Le Parisien’.

Mientras que el gobierno sudafricano expresó en un comunicado su “profunda tristeza”, hablando de una “desaparición prematura” que “no solo es una pérdida nacional, sino que también se siente en la comunidad diplomática internacional”, menciona la misiva.

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa había sido destinado a la embajada de Francia en febrero de 2024. También era el delegado permanente de Sudáfrica ante la UNESCO.

Citado por el diario ‘Le Monde’, un portavoz del ministerio sudafricano de Asuntos Exteriores dijo estar al corriente de “la información lamentable sobre la muerte del embajador” y que realizarían una declaración cuando tuviera noticias oficiales.

El portavoz de la Policía de París declinó comentar sobre el caso mientras que las llamadas a la Embajada de Sudáfrica no encontraban respuesta, según un cable de la agencia de noticias Reuters. Y por parte del hotel, la recepcionista indicó que la gerencia no hará comentarios.

El sitio web de la embajada indica que el embajador “Nathi” Mthethwa fue ministro de Artes y Cultura de Sudáfrica de 2014 a 2019, y agregó deportes a su cartera entre 2019 y 2023.

¿Quién fue “Nathi” Mthethwa?

Este político de primer orden, había comenzado su carrera en la lucha sindical contra el apartheid. Se dio a conocer al convertirse en secretario de organización de la Liga Juvenil del CNA en 1994, cargo que ocupó hasta 2001. En 2002 entró en la Asamblea Nacional de Sudáfrica, donde presidió la comisión parlamentaria de minas y energía entre 2004 y 2008.

En septiembre de 2008, fue nombrado ministro de Seguridad y Protección del Gobierno de Motlanthe. Conservó este cargo en el Gobierno de Zuma —rebautizado como Ministerio de Policía— antes de convertirse en ministro de Arte y Cultura tras la reelección de Jacob Zuma.

Entre 2007 y 2022, fue un alto cargo del Congreso Nacional Africano (ANC), partido en el poder desde las primeras elecciones democráticas de 1994. Trabajó en la clandestinidad dentro del ala militar del ANC durante el apartheid y fue detenido durante el estado de emergencia de 1989 (el apartheid terminó en 1991).

Mthethwa fue ministro de Arte y Cultura de la República de Sudáfrica entre 2014 y 2019, y posteriormente ministro de Deporte, Arte y Cultura hasta 2023, según la página web de su embajada.

Fuente: AFP / Noticias Argentinas.