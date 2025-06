Cómo escapó el único sobreviviente del accidente aéreo en India El único sobreviviente del accidente que dejó más de 200 muertos logró escapar al lanzarse al vacío desde una salida de emergencia. El vuelo iba rumbo a Londres.

Según confirmaron las autoridades policiales, Ramesh estaba sentado en el asiento 11A, ubicado junto a una de las salidas de emergencia del Boeing 787-8 Dreamliner. Esa ubicación fue clave para su supervivencia. Apenas se produjo el impacto, Kumar empujó la puerta de emergencia y se lanzó fuera del fuselaje antes de que el fuego y los escombros lo alcanzaran. Esa decisión, tomada en segundos, fue lo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte.

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor (…) Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, relató desde su cama hospitalaria al Hindustan Times.

El video que circula en redes sociales muestra a un hombre ensangrentado y desorientado, con la misma apariencia que Kumar en las fotos difundidas por los medios. Aunque Reuters no pudo verificar su autenticidad, en el clip se lo escucha decir: “Están todos adentro”.

En declaraciones a la BBC, Ajay Valgi, primo del sobreviviente, contó que Ramesh logró comunicarse por teléfono para avisar que estaba vivo. “Sólo dijo que estaba bien, nada más”, relató. Sin embargo, la familia aún no tiene noticias de su hermano, que viajaba en otra fila.

El jefe de policía de Ahmedabad, G.S. Malik, confirmó que el avión impactó contra una facultad de Medicina cercana al aeropuerto y que se habían recuperado al menos 204 cuerpos. Aún se investiga el impacto total sobre la zona residencial.

El accidente más trágico de la década

La aeronave transportaba a 242 personas y tenía como destino el aeropuerto de Gatwick, en Londres. Minutos después del despegue, cayó abruptamente y desató la peor tragedia aérea del mundo en los últimos diez años.

Entre los pasajeros había 217 adultos, 11 niños y dos bebés. La mayoría eran ciudadanos indios, aunque también había británicos, portugueses y un canadiense. El Reino Unido enviará investigadores a India para colaborar en el esclarecimiento del siniestro.