Cuatro trabajadores heridos al derrumbarse parcialmente una torre medieval en Roma Cayó una sección de la Torre dei Conti.

Una sección de la Torre dei Conti, una torre medieval en restauración en el centro de Roma, se derrumbó hoy, dejando cuatro obreros heridos y provocando un operativo de rescate de emergencia, informaron medios locales.

El derrumbe ocurrió durante las obras de restauración y fue seguido de otro, parcial, que ocurrió mientras los bomberos realizaban las labores de rescate, liberando una gran nube de polvo, pero sin causar más heridos entre los equipos de emergencia, informó la agencia de noticias italiana Ansa: cuatro trabajadores se vieron involucrados en el incidente.

Un hombre de 64 años fue rescatado con vida de entre los escombros y trasladado al hospital en estado crítico con traumatismo craneoencefálico, mientras que otro trabajador permaneció atrapado pero consciente, según fuentes sanitarias. Otros dos trabajadores sufrieron heridas leves y rechazaron la hospitalización.

Los bomberos desplegaron tres equipos, dos camiones con escalera y unidades de rescate especializadas en el lugar. El acceso peatonal y vehicular a la zona circundante se ha restringido para facilitar las labores de rescate y seguridad. Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa del derrumbe.