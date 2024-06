Cumbre Global por la Paz: Javier Milei le expresó su “máximo apoyo” a Volodimir Zelensky El presidente argentino asistió al encuentro junto a otros más de 50 mandatarios de importantes países y representantes de organizaciones y de la Unión Europea. Tiene prevista una reunión bilateral con su par ucraniano

Luego de haber finalizado su participación como invitado del G7, Javier Milei fue recibido en Suiza por su par de Ucrania, Volodomir Zelensky, con quien mantendrá luego una reunión bilateral en el marco de la Cumbre Global por la Paz que se realiza en ese país.

Desde el complejo hotelero Borgo Egnazia de la región de Apulia, donde se lleva adelante el evento, el presidente argentino brindó un breve discurso ante los 50 líderes mundiales que participan de la convocatoria, en el cual repudió la guerra en el territorio ucraniano, pidió por la paz y destacó como un paso muy importante para Argentina el hecho de haber sido invitado a la jornada.

“Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania y a nuestro amigo el presidente Zelenski, ya que como defensores de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. No es una herramienta legítima para resolver conflictos”, señaló el mandatario en su exposición.

En este sentido, señaló que “como defensores de la libertad” los argentinos no pueden abogar por otra cosa más que la paz entre los pueblos y las naciones libres. “Como soy un ferviente creyente en la conciencia filosófica que hay del liberalismo y la paz, hago hoy este breve alegato a su defensa, ya que estas ideas parecen haber pasado de moda. Creo que es un paso importante para la Argentina hacernos presentes primero en la cumbre del g7 y luego aquí en esta cumbre por la paz”, continuó.

Al concluir, destacó que Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a occidente y que cree que la paz es condición necesaria para la prosperidad. “Hay una nueva Argentina que abraza una vez más las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más importantes del mundo. Y hay una nueva argentina que busca también recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debió haber abandonado”, cerró Milei.

El jefe de Estado argentino despegó de Bari pasadas las 9:00 (hora local, las 4 de Buenos Aires) y aterrizó en Zúrich a las 10:30, donde se encontró con su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que lo estaba esperando en ese lugar.

Juntos, y con el resto de la comitiva que lo acompañó en el G7, el líder libertario se trasladó hasta la ciudad de Bürgenstock, que ya se encontraba lista y bajo todas las estrictas medidas de seguridad dispuestas por el gobierno local con motivo de este evento.

En esta zona montañosa, que se ubica en medio del Lago de los Cuatro Cantones, en el centro de Suiza, Zelensky encabeza la cumbre en la que se va a reclamar por el cese de las agresiones por parte de Rusia hacia Ucrania y el fin de la guerra.

Del acto participan más de 50 mandatarios de distintos países, entre los que se encuentran Rishi Sunak (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Alemania), Fumio Kishida (Japón), Mark Rutte (Países Bajos), Pedro Sánchez (España), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Ulf Kristersson (Suecia), Alexander De Croo (Bélgica), Justin Trudeau (Canadá) y Mette Frederiksen (Dinamarca).

Entre los presidentes latinos, participan de la cumbre Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Stephan Brunner Neibig (Costa Rica), Luis Rodolfo Abinader Corona (República Dominicana) y Daniel Noboa (Ecuador).

Además, se encuentran allí los titulares de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, Charles Michel; del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre muchos otros representantes y ministros de relaciones exteriores.

Tal como estaba previsto, Milei arribó al lugar cerca del mediodía, junto con los otros líderes internacionales, a muchos de los cuales ya vio durante su participación en el G7, que se realizó en el complejo hotelero Borgo Egnazia, en la región de Apulia.

Desde las 16:00, el propio Zelensky recibió uno por uno a los jefes de Estado y de Gobierno, antes de dar inicio a la ceremonia de apertura y dar un breve discurso en el que les agradeció a todos por asistir al encuentro y por la ayuda a Ucrania.

El presidente ucraniano recibió a Milei, con quien mantuvo una reunión bilateral y le hará entrega de la condecoración “Orden de la Libertad”, por el apoyo que recibió por parte de su gestión.

Recientemente, de hecho, el Gobierno decidió que la Argentina se sumase al Ukraine Defense Contact Group (UDCG), una coalición internacional conformada hasta el momento por 54 países, que coordina la ayuda humanitaria y militar a Kiev, en medio de la guerra con el Kremlin.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, esta medida, que fue firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, en su primera reunión con ese grupo, se tomó “con el objetivo de promover la paz y la estabilidad internacional”.

Por la tarde, todos los participantes de esta cumbre posarán para una foto de familia junto a Zelensky, manifestando así el reclamo de que termine la guerra que comenzó luego de que Rusia invadiera Ucrania.

El presidente argentino, por su parte, regresará a Zúrich una vez terminado el encuentro para abordar el avión oficial que cerca de las 22:00 lo llevará a él y a su delegación nuevamente a Buenos Aires, con previa escala en Las Palmas, Gran Canaria, misma parada que hizo antes de llegar a Europa para iniciar su gira.