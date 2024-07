Desde Casa Blanca confirmaron que Joe Biden dio positivo en Covid La noticia se conoció en la misma tarde en la que el presidente aseguró que solo bajaría su candidatura por una cuestión médica.

La Casa Blanca anunció este miércoles que Joe Biden dio positivo en Covid. El presidente dijo que se siente “bien”, informó AFP. El anuncio coincidió con las declaraciones del mandatario sobre que solo bajaría su postulación en caso de una cuestión médica.

El presidente suspendió todos sus actos de campaña.

Biden presenta síntomas leves tras haber dado positivo en covid-19 y no tiene fiebre, aunque ha recibido una primera dosis del medicamento Paxlovid y tiene previsto volver a su vivienda en Delaware para permanecer en aislamiento, informó la Casa Blanca en un comunicado. El mandatario se hallaba en Las Vegas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden volará a su casa en Delaware, donde se “autoaislará y seguirá desempeñando plenamente todas sus funciones durante ese tiempo”.

“Me siento bien”, le dijo Biden a los periodistas mientras abordaba el Air Force One en Las Vegas rumbo a su residencia en Delaware. Biden, de 81 años, ya enfermó de covid en julio de 2022 pese a estar vacunado con refuerzo.

A su vez, el doctor Kevin O’Connor, médico del presidente, señaló en una nota que Biden “se presentó esta tarde con síntomas de las vías respiratorias superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general”. Tras el resultado positivo de la prueba de COVID-19, a Biden se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y ha tomado su primera dosis, dijo O’Connor.

La noticia se conoció primero a través de la titular de la organización latina UnidosUS, Janet Murguía. En declaraciones a medios locales, dijo que Biden suspendió su participación en la conferencia anual de ese grupo en Las Vegas.

“Acaba de dar positivo en covid-19″, anunció. Biden tenía previsto hablar en ese evento este miércoles, como parte de una estrategia de seducción a los votantes hispanos de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

La participación de Biden en el evento se retrasó una hora y media sin que se ofrecieran motivos hasta que Murguía salió al escenario para contar que acababa de hablar con Biden por teléfono y que había dado positivo en covid-19.”Lamentablemente, acabo de hablar por teléfono con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. El presidente ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones recomendadas y no quiere poner a nadie en riesgo”, dijo Murguía.

El presidente había estado previamente en el restaurante Original Lindo Michoacan de Las Vegas, donde estuvo saludando a los comensales y tenía prevista una entrevista con Univision.

Biden había vuelto a la carga con una agenda de campaña en Las Vegas, luego del intento de asesinato de su rival Donald Trump el sábado. El martes el mandatario participó en la conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.