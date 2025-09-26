Donald Trump cree tener “un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza” El presidente de Estados Unidos se refirió a las conversaciones recientes con Israel y Emiratos Árabes. “Es un pacto que permitirá recuperar a los rehenes”, adelantó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados Árabes.

“Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

El martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va del año.