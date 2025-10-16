El embajador Oxenford confirmó el inminente anuncio sobre un acuerdo comercial “muy importante” entre EEUU y Argentina El diplomático calificó el encuentro entre Trump y Milei como “un hecho histórico y simbólico sin precedentes” en la relación entre los dos países.

El embajador Alec Oxenford confirmó esta mañana que próximamente se anunciará un acuerdo comercial “muy importante” entre Estados Unidos y Argentina, que se terminó de cerrar en la reciente reunión que mantuvieron Donald Trump y Javier Milei.

Consultado sobre los alcances del convenio, el diplomático fue muy cauto y explicó por qué: “No puedo dar detalles porque firmé un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decir que es muy importante. Se habló en la reunión del gabinete y el presidente Trump participó activamente”.

La expectativa por el anuncio crece y los alcances del acuerdo generan interés debido al impacto que podría tener en la agenda bilateral, pero también por su potenciales efectos. “Me parece que en breve vamos a tener noticias muy buenas”, se limitó a decir el embajador argentino, quien de esa manera confirmó que el proceso está avanzado y que impactará en la relación económica y estratégica entre ambos países.

En la misma charla, Oxenford calificó el reciente encuentro de Trump y Milei como un “hito sin precedentes” en el vínculo entre ambos países, no sólo por la agenda que se abordó, sino también por la participación de las principales figuras del gabinete estadounidense.

“El presidente Milei fue recibido solo por el presidente Trump frente a la Casa Blanca. Ese gesto ya marca una señal de confianza y respeto poco común”, afirmó el embajador en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, por Radio Mitre.

Luego destacó que la delegación argentina participó en diferentes instancias dentro de la residencia presidencial, como la reunión en el Salón Oval, la conferencia de prensa y una cita privada en la cabinet room, donde se profundizó sobre la agenda bilateral.

Entre los funcionarios norteamericanos presentes -enumeró el diplomático- estuvieron Scott Bessen (Tesoro), Marco Rubio (Estado), Pete Hegset (Defensa), Chris Wright (Energía), Suzy Wise (Jefa de Gabinete), Jason Grill (Comercio) y el futuro embajador en la Argentina, Peter Lamelas. “Reunir a todas estas figuras al mismo tiempo resulta muy inusual. Nunca vi un formato de este tipo en otras visitas oficiales”, sostuvo Oxenford.