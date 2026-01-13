El gobierno de Pedro Sánchez anunció que Venezuela liberó a otros tres presos políticos españoles Es parte del proceso que empezó el jueves pasado luego de la detención del líder chavista Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, José Manuel Albares, anunció que Venezuela liberó a otros tres presos políticos españoles, como parte del proceso que empezó el jueves pasado luego de la detención del líder chavista Nicolás Maduro tras el operativo de Estados Unidos en Caracas.

Son tres personas con doble nacionalidad, española y venezolana. Albares explicó que una de ellas decidió permanecer en Venezuela, otra volverá a España y la restante todavía no decidió su destino.

El canciller español dijo en declaraciones a Catalunya Radio: “Este es un segundo paso que desde luego nosotros consideramos muy positivo y animamos en esta nueva etapa de Venezuela al Gobierno venezolano a seguir avanzando en esa línea”. Ocho de los liberados hasta ahora son españoles, la mitad de ellos con la doble nacionalidad, según los anuncios del Gobierno español.

El gobierno de Sánchez se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, así como entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición.