El huracán Melissa tocó tierra en Cuba y golpea el este de la isla con potentes ráfagas de vientos El ciclón cruzará directamente el sureste cubano, provocando vientos destructivos, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

El huracán Melissa tocó tierra en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla, tras haber atravesado Jamaica como el ciclón más fuerte registrado en ese país caribeño.

La tormenta alcanzó la costa jamaicana cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, muy por encima de la velocidad mínima de 252 km/h que define un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

En el suroeste de Jamaica, la parroquia de St Elizabeth quedó “bajo el agua”, con más de 500.000 residentes sin electricidad. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, informó que los daños incluyen “hospitales, propiedades residenciales y comerciales, así como nuestra infraestructura vial”.

Melissa se debilitó a categoría 3, pero luego se intensificó a categoría 4 al acercarse a la costa cubana.

Las autoridades de Cuba evacuaron a unas 735.000 personas de zonas vulnerables a los vientos y las inundaciones. La evacuación incluyó a las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, zonas consideradas de alto riesgo por lluvias intensas, inundaciones y vientos huracanados.

La medida también afectó a cientos de residentes de la base militar estadounidense en Guantánamo, coordinada por la Armada de Estados Unidos. En comunidades rurales bajas y vulnerables, como Valle de Caujerí, Hatibonico y San Antonio del Sur, casi toda la población se trasladó a refugios seguros.