El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos de casi 300 kilómetros por hora Es el ciclón más fuerte del Atlántico en impactar un territorio con categoría 5 desde 2019. Más de 1.500.000 de personas podrían verse afectadas.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el martes como categoría 5, con vientos feroces de hasta casi 300 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, lo que lo convirtió en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña desde que se tienen registros.

Melissa tocó tierra cerca de Nueva Esperanza, en el suroeste de la isla. A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, la tormenta de categoría 5 sigue avanzando lentamente con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones catastróficas y condiciones peligrosas para la población.

Se espera que la tormenta cruce diagonalmente la isla y golpee Cuba tarde el martes o temprano el miércoles, para luego dirigirse al sureste de Bahamas.

De esta manera, Melissa es el huracán más fuerte del Atlántico que ha tocado tierra desde que el huracán Dorian tocó tierra en la isla Ábaco, en Bahamas, en 2019, con vientos de 297 km/h, según Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. También es el huracán más fuerte que ha azotado Jamaica desde que se comenzaron a registrar datos en 1851.

A primeras horas del martes, el ojo del huracán se ubicaba a unos 180 kilómetros al oeste-suroeste de Kingston, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h y un desplazamiento muy lento hacia el norte-noreste. Su ritmo, más pausado que el de una persona caminando, prolonga los efectos devastadores de las lluvias, el viento y la marejada ciclónica, que podría alcanzar hasta cuatro metros en las costas del sur.