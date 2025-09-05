El Papa León XIV recibió una moto BMW: qué hará con ella El sumo pontífice no solo saludó con afecto a los motociclistas, sino que también bendijo la moto y dejó su firma en el tanque, transformándola automáticamente en una pieza única.

En un gesto que une fe, motores y solidaridad, el Papa León XIV fue sorprendido en la Plaza de San Pedro con un regalo poco habitual: una imponente BMW R18 blanca. El vehículo fue entregado por los “Jesus Bikers”, un grupo de motociclistas cristianos que recorrió kilómetros para acercarle este presente al Sumo Pontífice.

La escena no pasó desapercibida: el Papa no solo saludó con afecto a los motociclistas, sino que también bendijo la moto y dejó su firma en el tanque, transformándola automáticamente en una pieza única.

Sin embargo, el destino de esta BMW no será el garaje del Vaticano. Según se informó, en octubre será subastada por la prestigiosa casa Sotheby’s en Múnich, y todo lo recaudado será destinado a financiar proyectos educativos para niños en Madagascar.

Una moto de lujo al servicio de una causa noble

La BMW R18 es uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana. Con un diseño clásico y un potente motor bóxer, representa una fusión de tradición e innovación. Ahora, además, se convierte en un símbolo de compromiso social.

El padre Karl Wallner, quien promovió esta iniciativa, lo explicó con claridad: “No se trataba solo de ver al Papa y pasar un buen rato. Queríamos aportar algo concreto para quienes más lo necesitan”.

Una historia de motos y papas

No es la primera vez que el Vaticano y las motocicletas cruzan caminos. En 2013, el Papa Francisco recibió dos Harley-Davidson como homenaje, una de las cuales fue subastada en París por más de 250.000 euros. Esa vez, los fondos se usaron para sostener un refugio para personas en situación de calle en Roma.

Incluso en 1936, el Papa Pío XI ya había mostrado interés por el mundo de las motos al apoyar los inicios de Ducati.

Hoy, la historia se repite, pero con un nuevo protagonista: una BMW que pasará de manos papales a ser herramienta de ayuda concreta para cientos de chicos en África.