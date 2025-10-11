El Vaticano expresó su satisfacción sobre el acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva El cardenal italiano Pietro Parolin afirmó que “es un paso adelante”

Un primer grupo de 200 soldados norteamericanos, procedentes de Estados Unidos y de bases en Medio Oriente, arribó a Israel bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, actual jefe del Comando Central de Estados Unidos.

El despliegue tiene como eje la creación de un centro de control conjunto, así como la integración de efectivos militares provenientes de Egipto, Qatar, Turquía y posiblemente de Emiratos Árabes Unidos, que operarían en una base instalada en Egipto.

Esta operación, enmarcada en un acuerdo negociado directamente por Donald Trump, busca garantizar la liberación de rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes de Gaza, con la intención de evitar una nueva escalada en el conflicto.

Por su parte, el mencionado Trump confirmó este viernes que viajará a Israel, donde hablará ante el Parlamento, y a Egipto, en el contexto de la posible firma que sellaría el acuerdo para poner el fin de la guerra en la Franja de Gaza. La comitiva presidencial llegaría a Medio Oriente este mismo fin de semana.

El secretario de Estado Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, afirmó que el Vaticano se une a la satisfacción por el acuerdo de alto el fuego en Gaza y deseó que sea el primer paso “hacia una paz duradera y definitiva”.

“Es un paso adelante. Nosotros también nos unimos a esta satisfacción y expresamos la esperanza de que este sea el primer paso en el camino hacia una paz duradera y definitiva”, dijo el número dos de la Santa Sede.

Sobre las críticas a sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza por parte de la embajada de Israel en una entrevista que ofreció a medios vaticanos, con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre, Parolin dijo que “la entrevista pretendía ser un llamamiento a la paz”.

“No creo que exista una equivalencia moral entre ambas situaciones. Donde hay violencia, siempre hay algo que condenar”, subrayó Parolin; y reiteró que el deseo era el de “poner fin a esta violencia e iniciar un camino de reconciliación y paz”. MIRA TAMBIÉN Juicio por YPF: Preska volvió a ordenarle a la Argentina que entregue los chats de Luis Caputo y Massa