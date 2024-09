Elecciones presidenciales: picante debate entre Kamala Harris y Donald Trump Los candidatos se enfrentaron por primera vez tras el cambio en el nombramiento de los demócratas. Cuál fue la estrategia de los dos aspirantes a la Casa Blanca en Filadelfia.

Camino a las elecciones en Estados Unidos, el debate entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris en Filadelfia dejó varios puntos para el análisis. La noche del martes en Filadelfia fue el primer cruce entre ambos candidatos, lo que marcó un punto crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Fue una contienda en la que los dos aspirantes mostraron sus posturas, con ataques y momentos clave que definieron gran parte de sus estrategias electorales.

Según las encuestas previas, la contienda seguía ajustada, y este enfrentamiento no hizo más que intensificar la tensión en la recta final, sin embargo el intercambio dejó bien parada a la candidata del Partido Demócrata, quien más allá de engancharse con su rival en una guerra de insultos, pudo desglosar varias de sus propuestas importantes.

Por su parte, el ex presidente y candidato del Partido Republicano no ofreció algo nuevo o más elaborado en comparación con el debate que tuvo contra Joe Biden, sino que fue repelido de manera inteligente al grado de terminar envuelto en polémica por llamar “negra” a la actual visepresidenta estadounidense.

Las estrategias de Kamala Harris y Donald Trump en el debate

Tal como se esperaba, Trump no tardó en responsabilizar a Harris por los errores de la actual administración. Durante el debate, el expresidente atacó temas como la inflación, la inmigración y el manejo de la pandemia, argumentando que Harris, en su rol como vicepresidenta, es “responsable de todo lo de esta administración”.

Por su parte, Kamala Harris respondió con firmeza, destacando los logros de la administración de Joe Biden y señalando las fallas del gobierno de Trump.

Uno de los momentos más celebrados, fue cuando la candidata demócrata le recordó a su contendiente que había sido despedido por 81 millones de personas, en referencia a su derrota durante las elecciones del 2020. El comentario generó una mala reacción del republicano en el cruce.

Donald Trump acusó a Kamala Harris de ser “marxista”.

Donald Trump: “¿Por qué no hizo todo lo que promete en estos tres años y medio?”

“Promete muchas cosas: que hará esto esto, que hará aquello. Todo cosas maravillosas. Pero, ¿por qué no ha hecho todas esas cosas? Ha estado allí durante tres años y medio. Han tenido tres años y medio para arreglar la frontera. Han tenido tres años y medio para crear empleos, y todas las cosas de las que hablamos” disparó furioso Trum en uno de los momentos de mayor tensión del debate.

El candidato republiano siguió con su embate a Harris: “¿Por qué no lo ha hecho? Ella debería irse ahora mismo. Ir a la Casa Blanca, ir al Capitolio, reunir a todos y hacer todo lo que promete” expresó Trump.

En el cierre del debate, Trump acusó a Harris de que sus políticas en favor del medioambiente son para “sacrificar nuestro país”. “Somos una nación que está en seria decadencia. Se ríen de nosotros en todo el mundo” añadió.

Las últimas palabras del candidato republicano fueron con una alusión a Biden, “el peor presidente”, y a Harris, “la peor vicepresidenta de la historia”.

Kamala Harris: “Tenemos visiones diferentes del país, uno enfocado en el futuro y otro enfocado en el pasado”

En su declaración de cierre, Kamala Harris apeló a resaltar dos visiones contrastantes para el futuro del país. “Tenemos visiones diferentes del país. Uno enfocado en el futuro y otro enfocado en el pasado” manifestó.

El futuro, según la candidata demócrata, se basa en “la economía de la oportunidad” para darle a las personas trabajadoras la oportunidad de bajar el costo de la vida. “Seré una presidenta que protegerá nuestros derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo” agregó.

Luego siguió con su historia personal como fiscal. “Solo he tenido un cliente: la gente. Y como fiscal nunca he preguntado a una víctima ni a un testigo si era republicano o demócrata. Lo único que pregunté fue: ¿estás bien? Y ese el tipo de presidente que necesitamos ahora. Alguien que se preocupa por ti y no está poniéndose primero. Yo pretendo ser una presidenta para todos los americanos” concluyó.

Un debate más dinámico

El formato del debate fue crucial para mantener el orden. Con los micrófonos silenciados cuando no era el turno de hablar, tanto Trump como Harris tuvieron que adaptarse a un estilo más controlado, evitando las frecuentes interrupciones que habían marcado los debates anteriores.

A pesar de que el debate ha finalizado, su impacto en las próximas encuestas será objeto de análisis en los días venideros. Ambos candidatos lograron exponer sus principales propuestas y defender sus posturas, dejando al electorado con mucho que considerar mientras se acerca la votación.