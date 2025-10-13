En Egipto, Trump encabezó la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamas El convenio fue impulsado por el presidente de EE.UU. para poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza. Hamas liberó a 20 rehenes israelíes y entregó dos cuerpos.

Los representantes de los países que mediaron el acuerdo de paz en Gaza —EE UU, Qatar, Egipto y Turquía— han firmado el pacto en una cumbre celebrada en la localidad egipcia de Sharm el Sheij y a la que han asistido una veintena de líderes mundiales. Entre ellos está el presidente de EE UU, Donald Trump, que impulsó el pacto entre Israel y Hamás y ha protagonizado el evento de este lunes. Antes de acudir a esta reunión, Trump ha visitado Israel, donde se ha dirigido al Parlamento y ha asegurado que el acuerdo representa el comienzo de “la era dorada de Israel y Oriente Próximo”.

“Durante los últimos meses hemos hecho cosas que eran impensables, nadie pensaba que esto iba a suceder”,afirmó Trump sobre el pacto. “Los rehenes han sido devueltos y también se devolverán los cuerpos. Hemos logrado lo que muchos pensaban que era imposible de alcanzar”, dijo luego de estampar su firma.