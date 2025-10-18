En medio de la tensión por el ingreso de ayuda humanitaria, Hamas entregó dos cuerpos de rehenes israelíes Esta nueva entrega de ataúdes ocurre en medio de una fuerte presión de Israel, que condicionó la reapertura del estratégico paso fronterizo de Rafah.

La situación en la Franja de Gaza volvió a escalar este sábado, luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Cruz Roja recibió dos ataúdes con cuerpos de rehenes fallecidos en el sur del territorio.

Esta nueva entrega ocurre en medio de una fuerte presión de Israel, que condicionó la reapertura del estratégico paso fronterizo de Rafah —clave para el ingreso de ayuda humanitaria— a la devolución de todos cuerpos de los rehenes que aún permanecen en Gaza.

Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu reiteraron que el paso hacia Egipto “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, hasta que Hamas cumpla con esa condición del acuerdo de cese al fuego.

En toda la Franja de Gaza, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para recuperar cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamas intenta localizar los restos de los rehenes israelíes que debe entregar. Turquía envió a 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres para colaborar, pero el equipo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes.

El acuerdo de cese al fuego, vigente desde el 10 de octubre, establecía que Hamas debía liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. Hasta ahora, el grupo terrorista liberó a 20 secuestrados con vida y entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecido.

Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la identificación de los restos de Eliyahu Margalit, un hombre de más de 70 años que fue asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel restituyó los cuerpos de 15 prisioneros palestinos, lo que elevó a 135 el total de cadáveres repatriados como parte de acuerdo.

Acusaciones cruzadas y denuncias de violaciones al acuerdo

Hamas aseguró que devolverá todos los cuerpos de los rehenes, pero advirtió que el proceso “podría tomar algún tiempo”. El vocero Hazem Qasem informó en ese sentido que algunos cadáveres “quedaron enterrados en túneles” destruidos por el ejército israelí y “otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados”.

Israel, por su parte, denunció que estos retrasos constituyen una violación del acuerdo de tregua y advirtió que no “cederá” hasta que todos los cautivos fallecidos sean devueltos.

Las próximas etapas del plan de paz, impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, incluyen el desarme de Hamas y el repliegue total de Israel, aunque no hay acuerdo sobre estos puntos