Hamas entregó el cuerpo de un rehén israelí que era familiar de una ex funcionaria sanjuanina Se trata de Lior Rudaeff, muerto durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El nombre del rehén argentino-israelí Lior Rudaeff volvió a ser noticia este sábado cuando en Tel Aviv se anunció que sus restos fueron entregados en la víspera en Gaza por Hamás y la Yihad Islámica. Rudaeff tenía fuertes vínculos con San Juan, ya que era sobrino de la ex directora del Hospital Marcial Quiroga, Susana Rudaeff.

“Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado”, indicó un breve comunicado del ejército israelí.

Rudaeff tenía 61 años, había nacido en Argentina pero a los 7 años su familia se mudó a Israel. Trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria y fue asesinado el día del ataque de Hamás que desencadenó luego la feroz respuesta israelí y la guerra en Gaza.

Casado y padre de 4 hijos, Rudaeff vivía en el kibutz Nir Yitzhak, cerca de la Franja, y era miembro del equipo de seguridad del lugar. Cuando se produjo la salvaje irrupción de centenares de terroristas, que asesinaban a quien encontraban a su paso, intentó junto a otros cuatro vecinos del kibbutz enfrentarlos, pero fueron asesinados. Las circunstancias por las que los miembros de Hamás cargaron su cadáver de regreso a Gaza no están claras, pero en sus informes el ejército israelí lo consideró como víctima fatal del ataque desde sus primeros informes.

El hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, confirmó como contrapartida que Israel entregó los cadáveres de 15 gazatíes que tenía en su poder. Los cuerpos como es habitual fueron entregados por medio de la Cruz Roja, en conformidad con los términos de la tregua, que estipulan que Israel debía entregar a las autoridades de Gaza esos cadáveres a cambio de Rudaeff.

El tema no está terminado, porque Hamás y sus terroristas aliados tienen que entregar todavía otros cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre pasado bajo la presión de Estados Unidos. En total, Hamás se comprometió a devolver los restos de 28 rehenes fallecidos. Entre los 23 cadáveres entregados había 20 israelíes, un nepalés, un tanzano y un tailandés. El tema no estuvo exento de polémicas, ya que Israel denunció que algunos de los cuerpos que Hamás había entregado no eran de rehenes del ataque de octubre de 2023.