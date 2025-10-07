Hamas exigió un alto el fuego permanente y la retirada de Israel de Gaza Siguen las negociaciones en Egipto. Israel recuerda a las víctimas del brutal ataque del grupo islámico del 7 de octubre de 2023.

La delegación de Hamas en las negociaciones que continúan este martes en Egipto aseguró que es necesario un “cese al fuego permanente” y la “retirada completa del Ejército” israelí de Gaza para alcanzar un acuerdo de paz.

Fawzi Barhoum, uno de los portavoces de Hamas, insistió en que solo habrá un acuerdo si el fin de la guerra es definitivo e Israel abandona el territorio palestino.

La posición del grupo islámico fue difundida en una intervención transmitida por sus canales oficiales, en coincidencia con el segundo aniversario de los ataques contra Israel que causaron 1200 víctimas y más de 240 secuestrados.

El grupo también pidió “la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria”, que se garantice el regreso de los desplazados a sus zonas de residencia, el “inicio inmediato de un proceso de reconstrucción integral bajo la supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas” y que se cierre un “acuerdo justo de intercambio de prisioneros”.

Por otro lado, Barhoum alertó contra los supuestos intentos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de obstruir la actual ronda de negociaciones.

Las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas comenzaron el lunes en Egipto para discutir los términos del plan de 20 puntos, propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, participan en las conversaciones.