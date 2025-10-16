Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por Hamas El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir confirmó que los cuerpos devueltos en la noche del miércoles corresponden a los cautivos.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir en Israel confirmó que Inbar Hayman, de 27 años, y el sargento mayor Muhammad al-Atarash, de 39, fueron los dos rehenes fallecidos que regresaron a Israel la noche del miércoles tras ser entregados por el grupo terrorista Hamas, informó la Oficina del Primer Ministro (OMP) y las Fuerzas de Defensa de Israel el jueves por la mañana.

El gobierno israelí expresó que “comparte el profundo dolor de las familias de Hayman y al-Atarash y de todas las familias de los secuestrados caídos”. La identificación se realizó en coordinación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar.

La investigación forense determinó que Hayman fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y que sus restos fueron trasladados a la Franja de Gaza. Tenía 27 años y fue declarada asesinada el 15 de diciembre de 2023, dejando a sus padres y a un hermano. Ella era la última rehén femenina que aún permanecía detenida en Gaza.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas la describió como “talentosa, cariñosa e inclusiva”, destacando su trayectoria como grafitera bajo los apodos “Pink” y “Raven”, y señaló que asistió al festival como “ayudante” para apoyar a los bailarines que no se sentían bien.

El comunicado de la OMP añadió que “el Gobierno y toda la Oficina de Seguridad Pública de Israel están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para devolver a todos nuestros secuestrados caídos para que reciban un entierro digno en su propio país”.

Hasta el momento, además de los rehenes vivos, el grupo terrorista Hamas ha liberado a Israel los restos de nueve rehenes fallecidos, y 19 rehenes fallecidos permanecen en Gaza.

Hamas no identificó los restos en el momento de la entrega, igual que ocurrió el día anterior, cuando se determinó que uno de los cuatro cuerpos que supuestamente pertenecían a rehenes muertos que entregó era de un palestino.

Mientras los restos eran trasladados fuera de Gaza, el ministro de Defensa Israel Katz advirtió el miércoles que había ordenado a los militares preparar un “plan para aplastar” al grupo y amenazó con reanudar las operaciones si Hamas no respetaba el alto el fuego.

MIRA TAMBIÉN Rescataron a un joven que sobrevivió más de 10 días en la selva comiendo hormigas

En un comunicado, la oficina de Katz sostuvo: “Si Hamas se niega a cumplir el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para lograr una derrota total de Hamas, cambiar la realidad en Gaza y lograr todos los objetivos de la guerra”.

En contraste, el brazo armado del grupo terrorista aseguró antes de la entrega que había cumplido sus obligaciones bajo el cese del fuego respaldado por Estados Unidos, devolviendo a Israel “todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos los cautivos muertos ‘a los que pudo llegar’”.

Sobre los restos que no fueron entregados, Hamas advirtió que su localización exige recursos especializados: “Lo que queda de los cuerpos de los rehenes -que no fueron devueltos- requiere un gran esfuerzo y equipo especial para buscarlos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para resolver este problema”.