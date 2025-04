Javier Milei, presente en funeral de Francisco El mandatario estuvo ubicado en primera fila junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El Vaticano fue hoy el escenario de un evento histórico que reunió a líderes de todo el mundo para despedir al papa Francisco, quien murió el pasado 21 de abril. Entre los asistentes destacados estuvo Javier Milei, quien ocupó un lugar privilegiado en la ceremonia.

El mandatario argentino estuvo ubicado en la primera fila junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en reconocimiento a las nacionalidades que marcaron la vida del sumo pontífice, nacido como Jorge Bergoglio en Buenos Aires.

Minutos antes del inicio de la ceremonia oficial, el jefe de Estado argentino, junto a la comitiva oficial nacional, salieron desde el hotel para dirigirse a la ceremonia religiosa. Siguiendo el protocolo, todos vistieron de luto para participar del funeral del Santo Padre.

La misa exequial, que se llevó a cabo frente al atrio de la Basílica de San Pedro, comenzó a las 10:00 hora local, y se extendió hasta pasada las 13, cuando los restos del papa Francisco fueron alojados en la tumba de la Basílica Santa María la Mayor.

El protocolo establecido por el Vaticano para esta ceremonia fue especialmente riguroso. La ubicación de Javier Milei y Giorgia Meloni en la primera fila respondió a su representación de las dos nacionalidades más significativas en la vida del papa Francisco: la argentina, como su país de origen, y la italiana, como la de su ascendencia y sede de su pontificado.

También estuvieron presentes los monarcas invitados, entre ellos el rey Felipe VI de España y la reina consorte Letizia, así como los reyes de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo y el príncipe Guillermo, en representación del Reino Unido.

En primera fila también se ubicaron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A su lado figura la comitiva española que no incluye al jefe de Estado, Pedro Sánchez, quien suele evitar participar de este tipo de ceremonias para no restarle protagonismo al monarca español.

De hecho, las fuentes oficiales vinculadas a la organización del evento fúnebre, confirmaron la presencia de, al menos, unas 170 delegaciones de diferentes países.

Junto al presidente Milei estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero, Manuel Adorni, y los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien confirmó su asistencia a último momento.

El coche fúnebre recorrió 6 kilómetros, en donde pasó por varios puntos claves de la ciudad de Roma, entre ellos, el Porta del Perugino (una puerta occidental de salida de la Ciudad del Vaticano), el cruce del río Tíber, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, el Coliseo romano, Via Labicana y Via Merulana.

Los representantes del gobierno argentino partieron en el avión presidencial el viernes a las 00:00 horas, por lo que llegaron a Roma cerca de las 18:00 horas, según el horario local. Ante la falta de actividades programadas, se dispusieron a cenar y posteriormente descansaron para partir al evento a primera hora.

En línea con el protocolo establecido por las autoridades de la Iglesia Católica, los funcionarios asistieron acorde a la vestimenta de luto riguroso permitida. Además de las ropas negras, a las mujeres solo se les permitió llevar accesorios de perlas. Aunque habría una excepción para las reinas católicas, debido a que podrían optar por trajes blancos, pese a que no suele ser la norma.