El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h) según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas.
Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes como “un huracán de gran potencia”.
El fenómeno climático, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.
Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.