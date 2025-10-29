Las fotos más impresionantes del desastre causado por el huracán Melissa en el Caribe

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h) según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas.

Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes como “un huracán de gran potencia”.

El fenómeno climático, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.