El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 km/h) según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas.

Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes como “un huracán de gran potencia”.

El fenómeno climático, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.

e54c986a-2394-4980-af60-f1a58d25df15-728x485

ebaba9b9-64f8-4a03-9b63-53ea5ddf67b3-728x491

3abf6f3a-f193-4608-98a5-21c91a8b6020-728x410

d68e5065-e01a-4bfd-9122-654a30f5c2f9-728x410

MIRA TAMBIÉN

c01035e2-f66a-462b-bc8f-534cdb56d7f8-728x410

1067aed2-e1fa-4fae-ae06-c0b0f3a77b33-728x410

2025-10-28T125905Z_176230705_RC20LHAEE0Z5_RTRMADP_3_STORM-MELISSA-728x485
Hotel staff removes damaged gutter from the roof of AC Hotel Kingston, as Hurricane Melissa is expected to make landfall in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio Jones
2025-10-28T163400Z_218842171_RC2WKHAK4KL5_RTRMADP_3_STORM-MELISSA-728x485
A police vehicle drives along a road, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio Jones
Huracán Melissa