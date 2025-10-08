Le dieron perpetua a un hombre que secuestró a un nene de 4 años mientras dormía y lo mató Darriynn Brown admitió haber cometido el crimen. La investigación determinó que el asesino actuó solo y no tenía un vínculo directo con la víctima.

Un caso que conmocionó a todo Estados Unidos llegó a su fin en Dallas, Texas. Darriynn Brown, el hombre acusado de secuestrar y asesinar a puñaladas a Cash Gernon, un nene de apenas 4 años, fue condenado a prisión perpetua tras declararse culpable del crimen.

El asesinato ocurrió en mayo de 2021 y desde entonces la familia de la víctima y la comunidad local reclamaban justicia. Brown, de 21 años, admitió su responsabilidad justo antes de que comenzara el juicio en su contra.

El secuestro y asesinato que sacudió a Dallas

La madrugada del crimen quedó registrada en una cámara de seguridad. Las imágenes muestran a Brown entrando a la casa donde dormía Cash y llevárselo mientras estaba profundamente dormido junto a su hermano gemelo Carter.

Cash Gernon fue secuestrado y asesinado en 2021 por Darriynn Brown, entonces de 18 años. (Foto: gentileza The Daily Mail).

Pero el horror no terminó allí. Según el video, tras matar a Cash con un “objeto filoso”, Brown volvió al amanecer para secuestrar a Carter. El joven se agachó y tocó al niño mientras se movía en su cama. Luego deambuló por la habitación y huyó al escuchar un ruido.

Darriynn Brown volvió por Carter tras matara a Cash pero finalmente huyó.

El macabro hallazgo por una vecina

Horas después, alrededor de las 06:40, Antwainese Square, una vecina que salió a correr por la zona, encontró el cuerpo de Cash en la calle, en medio de un charco de sangre. Al principio, pensó que se trataba de un animal atropellado, pero rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación y alertó a la policía.

“Empecé a caminar despacio y, a medida que me acercaba, empecé a notar cosas. Vi una mano, un cuerpo. Me acerqué, vi que era un niño y empecé a gritar”, recordó la mujer en diálogo con el Daily Mail.

Según declaró entonces, “había hormigas arrastrándose por sus pies descalzos y tenía sangre en la cara. No tenía zapatos, ni medias, ni remera, nada de eso. Solo llevaba pantalones cortes. No me puedo olvidar de las hormigas en sus pies”.

Según informaron las autoridades de Dallas, Cash y su hermano estaban al cuidado de una amiga de la familia cuando ocurrió el secuestro. La investigación determinó que Brown actuó solo y no tenía un vínculo directo con la víctima.

El proceso judicial y la condena

Brown fue arrestado poco después del hallazgo del cuerpo y enfrentó cargos por secuestro y asesinato. En un primer momento, la Justicia determinó que no estaba en condiciones de afrontar un juicio por cuestiones de salud mental. Sin embargo, tras recibir tratamiento, un juez consideró que su estado había mejorado y ordenó que el proceso continuara.

Este lunes, en el inicio del juicio, Brown se declaró culpable de asesinato. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua, la pena máxima prevista para este tipo de delitos en Texas.

Durante la audiencia, la abuela de Cash se dirigió al acusado y le dijo: “Te deseo nada más que miseria”, reflejando el dolor y la indignación de la familia.