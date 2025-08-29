Los camiones fantasma que revolucionan la actividad minera Una flota de camiones eléctricos y autónomos, sin choferes, guiados por conectividad avanzada, trabajan las 24 horas bajo condiciones climáticas extremas en la mina de carbón Yimin.

Imagínense a camiones gigantes de la minería como el que se convirtió en una de las principales atracciones de la Fiesta Nacional del Sol 2024 trabajando sin parar, yendo y viviendo sin conductor.

No es ciencia ficción. Es China caminando a paso firme hacia una nueva revolución industrial donde los vehículos autónomos eléctricos serán los principales protagonistas. Ya es común ver a estas maravillas tecnológicas transportando mercadería por las interminables y sinuosas rutas del gigante asiático.

Nacieron para ayudar a transportar el desborde de producción en el país asiático, pero ahora están cambiando el paisaje en la minería en la región noreste de China, conocida por su intensa actividad minera a cielo abierto.

Allí, en la mina Yimin, una fila de camiones fantasmas, cargados hasta arriba cruza la mina sin que nadie viaje en su cabina para sujetar el volante. Como el viento, se mueven solos, con gran precisión.

Impulsada por una red 5G-Advanced (5G-A), la mina se convirtió en la primera del mundo en operar bajo un modelo de sinergia entre vehículos, Nube y red a gran escala, para reducir riesgos humanos, mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo energético más limpio.

Estos camiones gigantes operan operan a toda máquina, sin conductor las 24 horas del día, lo que supone un ahorro en los costos operativos, pero estos camiones gigantes también sirven para mejorar la seguridad en minería a cielo abierto, disminuyendo emisiones y riesgos laborales en el sector carbonero chino.

La mina Yimin, cerca de la frontera con Rusia es una zona caracterizada por inviernos largos y severos de temperaturas medias de -25,2 grados en enero y mínimas registradas de -46,6.

La temperatura media en la zona se mantiene por debajo de cero grados durante 245 días al año, y la región sufre fuertes rachas de viento que soplan sin oposición debido a la ausencia de montañas en un entorno dominado por vastas praderas.

MIRA TAMBIÉN Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes en la Franja de Gaza

Pero nada de esto frena el andar de la flota de camiones que fueron concebidos bajo la tutela de la tecnológica Huawei.

5G-Advanced, IA, mapeo en la nube

Estos camiones fantasma están equipados con tecnología de última generación que incluye conectividad 5G-Advanced (5.5G), inteligencia artificial, mapeo de alta precisión y computación en la nube, lo que permite un funcionamiento con una latencia ultrabaja y máxima precisión, incluso en condiciones climáticas adversas.

Esta iniciativa forma parte de una ambiciosa estrategia para ampliar la flota a 300 vehículos autónomos en los próximos tres años, consolidando a China como líder mundial en automatización minera.

Actualmente, el país cuenta con cerca de 5.000 camiones mineros sin conductor y se espera que esa cifra se duplique para 2026, según datos oficiales.

Las principales ventajas

Estos vehículos, con una capacidad de carga de hasta 90 toneladas, cuentan con funciones autónomas de percepción, planificación y toma de decisiones, y pueden efectuar de forma autónoma tareas como conducción, vertido e intercambio de baterías, todo asistido por algoritmos de IA.

La eficiencia de los camiones autónomos, diseñados para cargar, transportar y descargar material, es un 20% superior a la de sus contrapartes tradicionales.

Además, se ha reducido la plantilla en cabina en 325 conductores, con un ahorro mensual estimado en unos cuatro millones de yuanes, mientras se mejora la seguridad al reducir la exposición de trabajadores a ambientes peligrosos.

MIRA TAMBIÉN Marcada incidencia negativa del cambio climático en la agricultura

Chile y después Argentina…

Pero este proyecto made in China tiene casi una réplica en Chile lo que abre la puerta para que también tenga un correlato en Argentina. En el desierto Atacama, en el norte chileno, la cuprífera Escondida, de la australiana BHP, informó el 1 de agosto que tras cinco años de pilotos de prueba, entrenamiento y reconversión laboral, lograron convertirse en una de las primeras faenas en el mundo con autonomía a gran escala. Como resultado de aquello, una de las principales productoras de cobre a nivel mundial, informó plena autonomía de 33 camiones y 8 perforadoras, logrando reducir la exposición de sus colaboradores a riesgos y mejorar sus operaciones.