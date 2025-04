Los cardenales italianos favoritos para suceder al Francisco Pietro Parolin, Matteo Zuppi y Pierbattista Pizzaballa se perfilan como “papables”. En la historia del Vaticano de 266 papas, 200 fueron italianos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mayor grupo de cardenales de una misma nacionalidad en el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Tiene un peso histórico enorme en el Vaticano y gran influencia en el colegio cardenalicio. Muchos expertos creen hoy que uno de los 19 purpurados italianos con derecho a voto será el nuevo papa. Pero solo tres tienen posibilidades reales.

Si el cónclave se rigiera por una simple regla estadística, los cardenales italianos con derecho a voto tendrían la mayor posibilidad de ocupar el trono de Pedro. Son 19, sobre un total de 133 que participarán de la asamblea, casi el 15% del total. Después están los estadounidenses con 10 y los brasileños con siete.

La historia, o la tradición, también los respalda. De los 266 papas que ha habido en la historia de la Iglesia, más de 200 fueron italianos, poco más de la mitad de ellos nacidos en Roma. Aquí la fría estadística favorecería a Zuppi, el único de los tres “papables” oriundos de la capital italiana.

Pero las estadísticas no influyen en la elección del papa. Además, el peso de los “italianos” cayó fuerte durante el pontificado de Francisco. En el último cónclave participaron 28 contra los 19 de ahora.

“Bergoglio universalizó la Iglesia. Antes era una Iglesia italiacéntrica, después fue eurocéntrica y occidental. Francisco la abrió al mundo en su conjunto”, dijo Francesca Ambroggeti, autora de dos libros sobre la vida de Bergoglio.

Hoy hay cardenales de todos los puntos del planeta, incluso de países tan “periféricos” como Tonga y Lesoto, algo impensable hasta hace solo 12 años. “Los italianos tienen peso. La Ciudad del Vaticano está enclavada en Italia y hay muchos italianos en primera fila” en la curia y en el Estado vaticano, señaló Ambroggeti.

¿Quiénes son y qué piensan los tres italianos “papables”?

Los tres cardenales italianos favoritos pisarán fuerte en el futuro cónclave. Cada uno de ellos tiene un perfil propio bien definido, pero todos gozan del respaldo de los fieles de la península que no ocultan su esperanza de volver a tener un pontífice “local”, más allá de su profunda identificación con Francisco.

Un chiste que circula en el país clama a los cardenales: “Nos perdimos los últimos dos mundiales. Por favor déjennos volver a tener un papa”.

Matteo Zuppi. El llamado “cura callejero”, de perfil progresista, es el gran favorito. Esto le puede jugar en contra porque los candidatos son siempre los primeros en ceder terreno en el cónclave. El arzobispo de Bolonia y titular de la Conferencia Episcopal italiana, de 69 años, es muy cercano al pensamiento de Francisco y a la Comunidad Sant’Egidio, conocida por su compromiso por los más pobres y con la paz. “El gran tema pendiente que dejó Francisco es precisamente la paz. Su perfil se adapta a esto. Bergoglio lo nombró enviado vaticano a Ucrania y Rusia para buscar un diálogo entre las partes en guerra. Yo lo defino como el obrero de la paz de Francisco”, dijo Ambroggeti.

Pietro Parolin. De bajo perfil, fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco. Gran diplomático, fue su secretario de Estado, una especie de canciller vaticano. Es un cardenal muy respetado que no se encuadra en ninguna de las dos grandes lineas internas. No es progresista ni conservador. “Es un candidato de síntesis. Conoce profundamente la curia. Es un negociador nato que no está vinculado a ningún grupo”, analizó Ambroggeti. Así, a los 70 años, puede ser un candidato de consenso en caso de que se trabe la elección. Si bien es visto como un continuador del legado de Bergoglio, su perfil es mucho más medido por su estilo diplomático. Fue quien logró el acercamiento del Vaticano a China. Habla italiano, inglés, francés y español.

Pierbattista Pizzaballa. Es el que menos entusiasmo genera entre los vaticanistas y apostadores. El patriarca latino de Jerusalén “también es alguien que está comprometido con la paz” y que conoce muy de cerca el conflicto de Medio Oriente. “Es muy cercano a los palestinos y tienen un buen diálogo con Israel”, comentó Ambroggeti. Fue custodio del Santo Sepulcro durante más de 12 años. En su contra, muchos señalan su edad. A sus 60 años, es demasiado joven para

“La paz es el gran tema que debe enfocar el nuevo papa. Estos tres cardenales italianos están enfocados en eso”, concluyó Ambroggeti.

Fuente:TN