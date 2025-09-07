Luna de Sangre 2025: cuándo y dónde se podrá observar el eclipse lunar total de septiembre Este 7 de septiembre de 2025, los cielos serán testigos de un fenómeno astronómico poco común: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre.

Este evento será visible en su totalidad desde el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones podrán apreciarlo de manera parcial.

Cómo y cuándo ver el eclipse lunar total

Según la NASA, el eclipse total ocurrirá entre las 14:30 y 15:52 hora de la Argentina (17:30 a 18:52 UTC), horario en el que la Luna no será visible en nuestro país. Durante este intervalo, el satélite natural adquirirá un tono rojizo intenso, dando lugar al característico efecto de la Luna de Sangre.

No será visible en el continente americano, pero quienes se encuentren en África, Asia y Australia podrán disfrutar del fenómeno en su máxima expresión. En otras regiones, como Europa y partes de Oceanía, será posible observarlo parcialmente, dependiendo de la posición de la Luna en el horizonte.

Durante el eclipse, la Luna se sumergirá completamente en la sombra de la Tierra, oscureciéndose y adquiriendo un color rojo oscuro. Este fenómeno ocurre porque la atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que la luz roja llegue a la superficie lunar. La intensidad del color puede variar según la cantidad de polvo y nubes presentes en la atmósfera durante el evento