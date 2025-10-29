Más de 730.000 evacuados en Cuba por el paso del huracán Melissa: inundaciones y deslaves El ciclón cruza el sureste cubano con lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que representan un peligro para la vida.

El huracán Melissa tocó tierra en el este de Cuba el miércoles, después de devastar Jamaica como un ciclón de categoría 5 con vientos de hasta 295 km/h, el peor registrado en la historia meteorológica de esa isla. El Centro Nacional de Huracanes calificó a Melissa de “extremadamente peligroso” mientras avanzaba sobre la provincia de Santiago de Cuba. El fenómeno ha dejado al menos 17 muertos en el Caribe: tres en Jamaica, al menos diez en Haití, tres en Panamá y uno en República Dominicana.

Las autoridades cubanas evacuaron a 735.000 personas en las provincias orientales y declararon “estado de alarma” en seis provincias. La empresa eléctrica desconectó el sistema en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. En Santiago de Cuba se reportan casas derrumbadas, inundaciones y 17 personas varadas en El Cobre por crecidas de ríos y deslizamientos. El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió que será “una noche muy difícil” para el país.

Jamaica fue declarada “zona de desastre” tras el paso del huracán, que superó en potencia a Katrina y fue calificado como “la tormenta del siglo” para la isla por la Organización Meteorológica Mundial. Se espera que Melissa mantenga fuerza de huracán mientras cruza Cuba y avance hacia Bahamas y Bermudas el jueves. La ONU anunciará el envío de 2.000 kits de emergencia a Jamaica desde Barbados.