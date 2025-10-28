Netanyahu ordenó atacar Gaza y Hamas dijo que demorará la entrega de un rehén Las tropas israelíes bombardeando el sur del enclave. El grupo palestino suspendió la entrega de los restos de un rehén.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este martes a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamas de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

“Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina.

En tanto, las Brigadas Al Qasam, el brazo armado del grupo islámico palestino, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a la noche, debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Este martes se registraron supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamas en Rafah, sur de Gaza, dijo un oficial militar israelí. Las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave, reportó EFE.

Fuentes locales dijeron que se reportaron fuego de artillería desde tanques israelíes y bombardeos aéreos en la zona este de Rafah.

Netanyahu ordenó al Ejército ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la Franja de Gaza” tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamas devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Una portavoz del gobierno israelí advirtió que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamas de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamas y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que causaron la muerte de más de 45 gazatíes.

A pesar de estar bombardeando toda Gaza, Israel mantuvo que el alto el fuego sigue en vigor.

Qué dijo Hamas

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamas, anunciaron que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, prevista este martes a las 20.00 hora local (15:00 de la Argentina) debido a las “violaciones” israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

La organización armada palestina había anunciado este martes que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después Israel acusó a Hamas de haber atacado a sus fuerzas en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, y decidió lanzar una ofensiva en esta zona.

“Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación”, precisó el ala armada de Hamas en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Además, advirtió de que “cualquier escalada” por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos.