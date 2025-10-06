Premio Nobel de Medicina: Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi, reconocidos por sus hallazgos sobre la tolerancia inmunitaria Este reconocimiento forma parte de seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega

Los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi son los científicos reconocidos con el Premio Nobel de Medicina 2025. Según precisó la academia sueca, el galardón fue otorgado por el trabajo de los expertos sobre la tolerancia inmune periférica que impide que el sistema inmunitario dañe al cuerpo.

Los ganadores del Premio Nobel identificaron a los guardianes del sistema inmunitario, las células T reguladoras, sentando así las bases de un nuevo campo de investigación, se informó de manera oficial. La tolerancia inmune periférica es una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos. Estos descubrimientos permiten impulsar el desarrollo de posibles tratamientos médicos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos.

“La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de los trasplantes de células madre”, destacó el tribunal durante un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

Este premio forma parte de seis distinciones otorgadas por los comités en Suecia y Noruega. Cada Premio Nobel reconoce la contribución innovadora de un individuo u organización en un campo específico. Los galardones se otorgan por fisiología o medicina, física, química, ciencias económicas, literatura y trabajo por la paz, que a menudo atraen la mayor atención debido al calibre de las personas y grupos nominados.

El premio Nobel de Medicina del año pasado fue compartido por los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del micro-ARN, diminutos fragmentos de material genético que actúan como interruptores dentro de las células, ayudando a controlar lo que hacen las células y cuándo lo hacen.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025

El premio de Fisiología o Medicina: lunes 6 de octubre.

El premio de Física: martes 7 de octubre.

El premio de Química: miércoles 8 de octubre.

El premio de Literatura: jueves 9 de octubre.

El premio de la Paz: viernes 10 de octubre.

El premio de Economía: lunes 13 de octubre