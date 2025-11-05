Quién es Zohran Mamdani, la nueva figura política que será el alcalde de Nueva York El legislador estatal y socialista demócrata autodefinido, de 34 años, se convertirá en el gobernador más joven de la ciudad en más de un siglo. Sustituirá al actual alcalde Eric Adams, quien retiró su candidatura a la reelección en septiembre

El martes por la noche, el establishment demócrata nacional tuvo dificultades para asimilar el sorprendente ascenso de un socialista democrático en la ciudad de Nueva York, que abrazó una agenda económica progresista y se apartó de la posición dominante del partido en Medio Oriente.

En cuanto a elecciones, las primarias del partido para la alcaldía del martes fueron un éxito rotundo: los votantes neoyorquinos rechazaron a un rostro conocido y bien financiado, el ex gobernador Andrew M. Cuomo, y con ello rompieron generacional e ideológicamente con la corriente principal del partido. Se inclinaron por Zohran Mamdani, asambleísta estatal de 34 años y tres mandatos, quien se presentó con un mensaje optimista sobre la asequibilidad y el aumento del costo de la vida que ha eludido a muchos demócratas nacionales.

Lo que quedó vívidamente claro el martes, mientras se contaban los votos en los barrios racial y económicamente diversos de Nueva York, fue que Mamdani había generado entusiasmo entre algunos —aunque no todos— de los pilares tradicionales de las coaliciones ganadoras de votantes demócratas.

Los líderes demócratas desean desesperadamente ganarse el apoyo de los votantes jóvenes y de los grupos minoritarios en las próximas elecciones de 2026 y 2028 (dos grupos que han luchado por movilizar desde la era de Obama), pero también necesitan demócratas moderados e independientes que a menudo rechazan las posiciones de extrema izquierda.

“Realmente representa la emoción que vi en las calles de toda la ciudad de Nueva York”, dijo Letitia James, fiscal general de Nueva York. “No había visto esto desde que Barack Obama se postuló a la presidencia de Estados Unidos”.

El hecho de que Mamdani haya tenido tanto éxito al hacer campaña con una agenda de extrema izquierda, incluyendo posiciones que alguna vez fueron políticamente riesgosas en Nueva York (como describir las acciones de Israel en Gaza como genocidio y pedir nuevos impuestos a las empresas) puede desafiar los límites de la ortodoxia del partido y poner nerviosos a los líderes demócratas nacionales.

Sus opiniones sobre Israel probablemente pondrán a algunos demócratas a nivel nacional en una posición incómoda, afirmó David Axelrod, neoyorquino de nacimiento y principal estratega de Obama. Sin embargo, añadió que el enfoque incansable de Mamdani en la asequibilidad económica tuvo amplia repercusión y también podría ser una estrategia para el éxito del partido.

“No cabe duda de que Trump y los republicanos intentarán aprovecharse de él como una especie de ejemplo de lo que representa el Partido Demócrata”, dijo el Sr. Axelrod. “Lo que pasa es que parece íntegro, ágil y hábil para enfrentarse a ese tipo de estrategias convencionales”.

Los resultados de las primarias plantearon interrogantes sobre la reacción de los demócratas a nivel nacional. ¿Aceptarían al Sr. Mamdani como un líder de nueva generación del partido capaz de articular un mensaje económico contundente como la exvicepresidenta Kamala Harris no logró en noviembre? ¿O se distanciarían de sus ideas socialdemócratas y se acercarían más al centro para cortejar a los votantes independientes?

El entusiasmo que Mamdani generó entre un sector de neoyorquinos que buscaban un nuevo liderazgo recordó las campañas insurgentes del senador Bernie Sanders en la carrera presidencial de 2016 y la representante Alexandria Ocasio-Cortez en su sorpresiva victoria en las primarias de la Cámara de Representantes en 2018.

Los tres son socialistas democráticos, un movimiento otrora marginal popularizado por Sanders que exige controlar los excesos del capitalismo y limitar el poder de los ricos.

El Sr. Sanders y la Sra. Ocasio-Cortez, quienes apoyaron al Sr. Mamdani, siguen siendo figuras progresistas populares pero han tenido un impacto limitado en cambiar la agenda y el mensaje del Partido Demócrata.

Una pregunta clave es cómo reaccionarán la clase de donantes demócratas y la comunidad empresarial, ya inquieta por el ascenso del Sr. Mamdani, ante su aparente victoria. Los líderes empresariales podrían unirse en masa a sus rivales en las elecciones generales de noviembre o intentar usar comités de acción política (Super PAC) para frenarlo.

Mientras tanto, es probable que otros funcionarios electos demócratas sean interrogados sobre si están de acuerdo con sus posiciones.

“Son unas elecciones nacionales, no solo unas elecciones en la ciudad de Nueva York. La gente estará pendiente”, dijo James Carville, veterano estratega demócrata. “Todos tendrán que opinar de una forma u otra. A todos se les preguntará si lo apoyan”.

Incluso antes de que Mamdani se dirigiera a sus partidarios la madrugada del miércoles, los republicanos se estaban preparando para caricaturizarlo.

El Comité Nacional Republicano del Congreso declaró con regocijo al Sr. Mamdani como la “nueva cara del Partido Demócrata”. El senador Rick Scott, de Florida, predijo en redes sociales que más neoyorquinos huirían a su estado. La representante Elise Stefanik, de Nueva York, envió un llamamiento para recaudar fondos el martes, expresando su “sentimiento de dolor de estómago” y calificando al Sr. Mamdani de “simpatizante de los terroristas de Hamás”. (El Sr. Mamdani ha defendido lemas propalestinos como “globalizar la intifada”. Ha declarado que apoya un Israel con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos, pero no ha dicho si tiene derecho a existir como estado judío. Ha negado rotundamente las acusaciones de antisemitismo).

Tan solo el mes pasado, pocas personas esperaban que Mamdani venciera a Cuomo, de 67 años, quien se beneficiaba de un reconocimiento de nombre casi universal, un profundo fondo de guerra y el respaldo de pesos pesados ​​del partido como el ex presidente Bill Clinton.

Pero el apoyo del establishment del partido puede no haberle hecho ningún favor a Cuomo en una carrera que parecía estar marcada por un profundo hambre de cambio.

“Los votantes no están contentos con la cúpula del partido a nivel nacional y quieren centrarse en construir un movimiento”, dijo Basil Smikle, profesor de la Escuela de Estudios Profesionales de Columbia. “Creo que eso es clave. Mamdani creó un movimiento en torno a su candidatura”.

El Sr. Mamdani llevó a cabo una campaña implacable y alegre centrada en la asequibilidad en una ciudad que se ha vuelto demasiado cara para un círculo cada vez mayor de residentes, con videos animados y eslóganes pegadizos como “congelar el alquiler” y “autobuses gratis” que decían a los votantes que le importaban primero sus billeteras.

Ese enfoque centrado en la mesa de la cocina, de hecho, reflejó el mensaje económico que algunos en el centro del partido también han instado a los candidatos demócratas a adoptar. Muchos demócratas se sintieron frustrados por que esto no ocurriera con el expresidente Joseph R. Biden Jr. y la Sra. Harris durante las elecciones de 2024.

David Shor, investigador y estratega demócrata que trabajó con Future Forward, el principal super PAC pro-Harris, escribió en X que Mamdani era “un gran ejemplo de lo lejos que se puede llegar si se centra genuinamente la campaña de forma atractiva en torno al tema que, según las encuestas, los votantes mayoritariamente les preocupa más”.