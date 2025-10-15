Reclaman que uno de los cuatro cuerpos entregados por Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes Pese a que algunos compromisos no se cumplieron según lo pactado entre las partes, el acuerdo sigue. Los restos de una cuarta persona no fueron asociados con ningún israelí.

Israel identificó este miércoles más cuerpos de rehenes muertos que fueron entregados por Hamas el día anterior. El proceso comenzó en medio de tensiones sobre el alto el fuego entre ambas partes.

La entrega se produjo después de que una agencia militar israelí advirtiera que reduciría las entregas de ayuda en la Franja de Gaza. Fue una medida de presión, ya que el grupo armado no estaba devolviendo los cuerpos como se había acordado.

De acuerdo con información de AP, tres de los cuatro cuerpos entregados el martes por la noche fueron identificados como rehenes israelíes. Se sospecha que el cuarto cadáver no es de un rehén. Su identidad aún es una incógnita.

El Foro de Familias de Rehenes indicó que se trata de:

Uriel Baruch: fue secuestrado del festival de música Nova durante el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Fue el hecho que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Tamir Nimrodi: servía en el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Fue capturado por milicianos en el cruce fronterizo de Erez.

Eitan Levi: fue secuestrado cuando llevaba a un amigo al kibutz Be’eri durante el ataque de Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigió que Hamas cumpliera con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

“No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos al último rehén fallecido, hasta el último”, dijo Netanyahu. El plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos había estipulado que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes.