Reino Unido, Canadá y Australia la reconocieron formalmente a Palestina como Estado Se espera que Francia y Portugal se sumen a este respaldo que busca " revivir la esperanza de paz", dijo el primer ministro británico Keir Starmer.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de “revivir la esperanza de la paz” para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

El anuncio se hizo en forma coordinada con otros países como Canadá y Australia, mientras que se espera que en las próximas horas se sumen Francia y Portugal.

“Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”, dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

“Hace más de 75 años reconocimos el Estado de Israel como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que reconocen también el Estado palestino”, agregó.

En su discurso, de alrededor de 6 minutos, Starmer dejó claro que este reconocimiento no es una “recompensa” para el grupo paramilitar islamista Hamás, como afirman el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente estadounidense, Donald Trump,y anunció más sanciones a sus componentes en las próximas semanas.

“Hamás es una organización terrorista brutal. Nuestro llamamiento a una verdadera solución de dos Estados es exactamente lo contrario de su odiosa visión. Así que seamos claros. Esta solución no es una recompensa para Hamás, porque Hamás no puede tener futuro ni puede tener ningún papel en el Gobierno ni en la seguridad (de Gaza)”, puntualizó.