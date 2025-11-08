Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia: “El país que recibimos está devastado” La investidura del mandatario abre un nuevo ciclo político con la promesa de superar la crisis económica. Estuvieron presentes jefes de Estado regionales, como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile).

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la inédita segunda vuelta realizada en octubre en Bolivia, fue investido este sábado como presidente y, de esta forma, abre un nuevo ciclo político y económico en el país, con los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay como testigos.

La gestión de Paz comienza en un contexto de profunda crisis: escasez de dólares y combustibles, y encarecimiento de alimentos y servicios. El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos”, con créditos baratos para emprendedores y rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

La semana pasada, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y la llegada de dólares al país. Durante su visita, se encontró con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en lo que su oficina destacó como el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral, marcando distancia respecto a la postura los mandatarios de las últimas dos décadas.

La ceremonia contó con la presencia de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña, además de autoridades europeas como la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol.

En el acto también estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el canciller argentino, Pablo Quirno; y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Milei ingresó al Parlamento boliviano y fue recibido por legisladores y autoridades. Paz Pereira representa un nuevo aliado en la región para el gobierno libertario luego de dos años de frialdad con la administración de Luis Arce, heredero de Evo Morales, quien manejó el poder en Bolivia durante las últimas dos décadas.

Rodrigo Paz: “Nunca más una Bolivia aislada”

Rodrigo Paz, dirigió sus primeras palabras como mandatario. “En primer lugar, agradezco a la Pachamama porque nos está limpiando”, indicó, en referencia a la lluvia que hoy cae sobre La Paz.

El flamante jefe de Estado agradeció especialmente al presidente de Argentina, Javier Milei; que arribó a Bolivia tras una gira por EEUU, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También a los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña, por estar presentes en la ceremonia, y a las demás delegaciones internacionales. “Esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”, remarcó.

“Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea”, subrayó; al tiempo que prometió: “Jamás abandonaremos a la Patria. Comienza un tiempo de libertad y también de responsabilidad. Nadie está por encima de la ley ni de la Patria”.

Y siguió: “Es tiempo de la unidad. La mentira y la verdad tienen peso pero son diferentes. El peso de la mentira te esclaviza, el peso de la verdad te libera”.