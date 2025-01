Según Netanyahu, las tres rehenes liberadas “han pasado por un infierno” durante su cautiverio en Gaza “Están saliendo de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad”, afirmó el primer ministro de Israel.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que las tres rehenes liberadas este domingo durante el acuerdo de tregua en Gaza pasaron por “el infierno”.

“Lo sé, todos lo sabemos, han pasado por un infierno. Están saliendo de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad”, declaró el primer ministro israelí durante una llamada telefónica con Gal Hirsch, responsable de la cuestión de los rehenes en su oficina.

“Es un día tremendamente emotivo” por el regreso de “las primeras rehenes que estamos trayendo a casa en esta ronda. El país entero las abraza. Bienvenidas a casa”, agregó.

Según indicó el mandatario, la liberación de las tres rehenes se logró “por el sacrificio y la valentía de nuestros heroicos combatientes”: “Es un momento enorme. Un momento emotivo. Un gran día”.

Previamente, en un comunicado oficial de la oficina de Netanyahu, afirmó que el Gobierno de Israel traerá a todos los rehenes y desaparecidos”, ha subrayado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este domingo la liberación de tres ciudadanas israelíes que permanecían como rehenes del grupo Hamas desde los ataques del 7 de octubre. Según el Contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las FDI, las mujeres ya están bajo protección israelí y han comenzado el proceso de regreso a sus hogares.

“Emily, Doron y Romi están ahora en buenas manos. Hace unos minutos, fueron reunidas con las fuerzas de las FDI y del ISA. Ahora están con nosotros y de camino a casa”, afirmó Hagari en un comunicado oficial.

MIRA TAMBIÉN Según lo acordado, Hamas liberó a las primeras rehenes

Romi Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damary.

Asimismo, pidió respeto y privacidad a las familias en estos momentos: “Son momentos profundamente emotivos y a la vez dolorosos por lo que soportaron durante su prolongado secuestro. Ahora es esencial permitir a sus familias la privacidad que necesitan durante su reencuentro”.

“Somos conscientes de la enorme expectación del público con respecto al regreso y a la condición de las secuestradas. Al mismo tiempo, todos debemos actuar con gran responsabilidad. Son días difíciles y poner cargas adicionales sobre las familias y las propias secuestradas es irresponsable. Pedimos confiar únicamente en fuentes oficiales para obtener actualizaciones y abstenerse de difundir rumores, especialmente en redes sociales”, agregó.

Hagari señaló, por su parte, que se espera que la primera parte del acuerdo dure aproximadamente 42 días, y adelantó: “Hoy han regresado las primeras tres secuestradas. A partir de ahora, se liberará de tres a cuatro secuestrados más cada semana”.

“Esta mañana, Hamas no cumplió con su compromiso y no presentó la lista acordada en el acuerdo. Tras el retraso, atacamos su infraestructura militar y a terroristas armados en vehículos. Así, la implementación del cese al fuego se retrasó. Como hemos dejado claro esta mañana, no toleraremos desviaciones de los acuerdos”, advirtió.

Y concluyó: “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en coordinación con Shabak, el Mossad y el liderazgo político, están trabajando para lograr todos los objetivos de la guerra: la destrucción de las capacidades gubernamentales y militares de Hamás, el regreso de nuestros ciudadanos a sus hogares y el objetivo más urgente: traer a los secuestrados de vuelta a casa”.

Las tres mujeres liberadas son Emily Tehila Damari, de 28 años, Doron Steinbrecher, de 31 años, y Romi Gonen, de 24 años. Damari y Steinbrecher fueron secuestradas en el Kibutz Kfar Aza, mientras que Gonen fue capturada durante el ataque al festival de música Nova, en el sur de Israel. Durante su cautiverio, las tres celebraron sus respectivos cumpleaños bajo condiciones desconocidas.

Tras ser entregadas a las autoridades israelíes, las liberadas fueron trasladadas a un centro de recepción inicial de las FDI, donde recibirán atención médica y se reencontrarán con sus familias. Posteriormente, serán llevadas a un hospital para un seguimiento más exhaustivo.