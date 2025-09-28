Tiroteo e incendio en una iglesia en Michigan: hubo nueve heridos y el atacante fue abatido Fue en un templo mormón en Grand Blanc. Fuentes policiales informaron que “no hay amenazas para el público”.

Un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, causó nueve heridos y la muerte del supuesto agresor. Lo informaron fuentes policiales este domingo.

Cientos de personas estaban dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc cuando un hombre de 40 años embistió su vehículo contra la puerta principal, se bajó y comenzó a disparar, indicó el jefe de policía William Renye.

El sospechoso al parecer incendió la iglesia, dijo Renye a los periodistas. Salían llamas y humo del lugar durante horas antes de que el incendio fuera extinguido. Los socorristas están revisando los escombros. “Creemos que encontraremos algunas víctimas adicionales una vez que encontremos el área donde estaba el fuego”, indicó.

Tras el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció “un nuevo ataque dirigido contra los cristianos. El sospechoso está muerto, pero aún hay mucho por saber. Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos. “Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, añadió.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto “cobarde y criminal”.

El jefe policial del condado Genesee, Chris Swanson, declaró que el área fue evacuada y que las autoridades locales y federales estaban en el lugar.

“Toda la iglesia está en llamas”, señaló Swanson. “Esta es una situación que sigue evolucionando”.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad local es de aproximadamente 8000 personas.