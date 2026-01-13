Trump llamó a los manifestantes iraníes a “tomar el control” del régimen y prometió ayuda de Estados Unidos El presidente estadounidense endureció su discurso tras la represión en Irán, canceló contactos diplomáticos y advirtió que los responsables “pagarán un gran precio”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este martes a los manifestantes iraníes a “tomar el control” de las instituciones del régimen y aseguró que “la ayuda está en camino”, en medio de una escalada de tensión internacional por la represión de las protestas en Irán. El mensaje fue difundido luego de que el mandatario decidiera cancelar todas las reuniones previstas con funcionarios persas.

Trump advirtió además que los responsables de la represión “pagarán un gran precio”, en lo que fue interpretado como el pronunciamiento más directo de un presidente estadounidense frente a la crisis iraní. El senador republicano Lindsey Graham sostuvo que las declaraciones podrían anticipar una “ola masiva de ataques militares, cibernéticos y psicológicos” contra el régimen.

La escalada retórica se produjo después de que un funcionario iraní reconociera cerca de 2.000 muertos como consecuencia de la represión, en la primera admisión oficial del elevado número de víctimas tras dos semanas de protestas y operativos de seguridad. Organizaciones de derechos humanos, en tanto, verificaron al menos 648 fallecidos y advirtieron que el número real podría superar las 6.000 personas.

Según esos informes, más de 10.000 manifestantes fueron detenidos en todo el país. Las autoridades judiciales iraníes anunciaron además la formulación de cargos capitales por el delito de “moharebeh”, una figura legal que puede conllevar la pena de muerte y que fue aplicada a participantes de las protestas.

En paralelo, Europa intensificó la presión diplomática. Al menos seis países —España, Francia, Reino Unido, Alemania, Finlandia y Dinamarca— convocaron a embajadores iraníes para expresar su condena a la “brutal represión”. La canciller finlandesa Elina Valtonen acusó al régimen de cortar internet “para poder matar y oprimir en silencio”, mientras que la presidenta de la Comisión Europea anunció la aplicación de sanciones rápidas. Israel, por su parte, convocará a su gabinete de seguridad para analizar posibles planes ofensivos en coordinación con Estados Unidos.