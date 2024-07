En un partido sin emociones, Boca Juniors empató 0 a 0 ante Instituto El equipo de Diego Martínez que viene de avanzar en la Copa Sudamericana, no consiguió triunfar como visitante.

En un partido escaso de emociones, Boca igualó sin goles frente a Instituto, en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional 2024, y no pudo alcanzar los puestos de vanguardia del torneo. El dato más impactante es que el Xeneize no pateó al arco en los 90 minutos que se disputaron en Alta Córdoba.

Los cordobeses, a pesar de no ser claros dominadores del trámite del partido, estuvieron más cerca de adelantarse en el marcador en el partido.

En la próxima fecha, Instituto se medirá con Talleres Córdoba, mientras que Boca tendrá como rival a Barracas Central.

Cierre de fecha

La octava fecha de la LPF se cerrará este lunes con la disputa de seis partidos. Desde las 15,00 Barracas Central (5) recibirá a Atlético Tucumán (10), mientras que a partir de las 16,30 Defensa y Justicia (5) enfrentará en Florencio Varela a Platense (8).

A partir de las 18,45 Central Córdoba (1) buscará sumar de a tres puntos por primera vez cuando se mida en Santiago del Estero frente a Vélez (11), mientras que en Victoria, Tigre (6) se medirá con Deportivo Riestra (9).

En tanto que desde las 21,00 Belgrano (11) jugará en Córdoba ante Godoy Cruz (3) y en La Paternal, Argentinos (9) recibirá a Lanús (12).